Las palabras tienen la palabra

NOS DUELE LA NOSTALGIA

Las raíces de la palabra nostalgia son: dolor y regreso. O sea que el que tiene nostalgia siente el dolor de no poder regresar el tiempo a algo agradable que pasó. A veces, sí se siente un dolorcito pero de esos medio sabrosos, que te arrancan una sonrisa porque te acuerdas del pasado y te sientes que eres joven otra vez.

En algún momento nostálgico, mi papá me contaba que "en sus tiempos" no era raro que cuando te subías a un avión de repente se levantaba un tipo que aseguraba traer una bomba en la maleta y que ordenaba al piloto "lléveme a Cuba", hasta que un día los cubanos protestaron porque les estaban llegando una bola de vagos y malvivientes que creían que iban a ser aceptados como héroes en el "paraíso cubano".

Fue la época en que asesinaron a Martin Luther King, luchador incansable por las causas sociales. También asesinaron a John F. Kennedy y después a su hermano Robert; tiempo después moriría Ted, aparte de otras desgracias que le ocurrieron a la familia presidencial, al grado que la gente decía que al ángel de la guarda de los Kennedy había que despedirlo porque no estaba haciendo bien su chamba.

Me contaba también, con su rostro encendido y sonriente, que también en aquellos tiempos murió Andy Warhol, el de los cuadros pop, que sorprendió al mundo pintando una lata de sopa Campbell's. También, en México se celebró la olimpiada del 68 después de la matazón de estudiantes en la Plaza de las tres culturas del Distrito federal -ahora llamada la CDMX, o sea Ciudad de México- de la cual el presidente Díaz Ordaz decía orgullosamente que asumía la responsabilidad, siendo que mientras allá andaban matando muchachos inocentes, él -Díaz Ordaz- se refocilaba en brazos de una chamaca ya no tan chamaca -así me dijo mi papá-, llamada Irma Serrano que ciertamente estaba "de muy buen ver". Pues ya hace rato que pasó todo eso.

También en esa época llegaron los primeros astronautas a la luna y de ese "gran paso para la humanidad" que dijo Armstrong al pisar suelo lunar, ya casi nadie se acuerda y nunca he podido saber para qué sirvió… el gran paso.

Fue en esa época cuando se llevó a cabo el festival de Woodstock donde chavos y chavas se encueraron y fumaron mota a placer. Aparecieron Los Beatles y después de una exitosísima carrera se separaron, lo cual causó una tremenda desilusión entre sus fans.

Existían nombres de figuras como el de Mark Spitz en natación, Bjorn Borg en tennis y Bobby Fischer en ajedrez. En fin… pasaron innumerables acontecimientos que para mi papá y para todos los que son de su edad, son dignos de recordarse y que les hace sentir ese dolorcito sabroso de la nostalgia.

En unos cuantos años más, ¿sentiremos ese mismo tipo de nostalgia por los tiempos presentes? ¿Nos acordaremos con nostalgia de las épocas de pandemia, por ejemplo? ¿Usted qué opina?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Sandra Villa: ¿Cómo debe decirse: un poco de sal o una poca de sal?

LE RESPONDO: Lo correcto es un poco de sal.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El viento y las olas están siempre a favor del navegante más capacitado.