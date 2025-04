Las palabras tienen la palabra

Cuando era niño —no hace tanto— me llevaba mi mamá con el dentista y eso era motivo de gran drama. De hecho, no he conocido hasta ahora a alguien — niños y adultos— a quien le guste ir con el dentista, porque ya sabes que te espera una sesión de sensaciones nada placenteras en la boca. Pero le sigo contando: mi madre nos llevaba con un dentista que era algo famoso porque salía en un anuncio de televisión. La gracia especial que tenía este dentista es que, al terminar su tortura… digo, su tratamiento, me regalaba una banderita en forma de muela y una paleta. Esa era su manera de “disculparse” por el dolor provocado a mis pobres dientes durante la sesión. Durante mucho tiempo me pregunté yo porqué un dentista regalaba paletas si a cada rato nos decían que los dulces producen caries. ¡Qué contradicción!

Pues bueno, a lo que yo quiero referirme es a la palabra paleta, que no es nada más es el conocidísimo dulce de caramelo ensartado en un palito, o las deliciosas paletas de nieve —de agua y de leche— que tanto se antojan en tiempo de calor… ¡qué rico! Paleta también es una tabla de forma irregular con un agujerito por donde el pintor mete el dedo gordo para sostenerla y tener ahora sí que “a la mano” porciones de pintura de diversos colores que irá aplicando al lienzo o a cualquier otro objeto sobre el que está pintando.

En algunos lugares le llaman paleta a esa herramienta triangular que se usa para untar el cemento, esa que en México es aun más conocida como “cuchara”. Y si usted visita uno de los muchos restaurantes donde sirven cabrito en mi ciudad de Monterrey, le ofrecerán si quiere pierna, pecho o paleta, siendo esta última la parte del omóplato del animal, que es así planita… y deliciosa, la verdad.

La palabra paleta es un diminutivo de “pala” y esa es otra herramienta que también conocemos muy bien; tiene un mango unido a una plancha de metal y la usamos para recoger la tierra o la nieve, o para echar las brasas calientes al ataúd donde estamos cocinando nuestra paleta de cabrito… bueno, discúlpeme que siga con lo mismo… se me hace que es el hambre. En algunos deportes se usan palas para pegarle a la pelota y que son unas tablas con un mango.

En la cocina hay diversos tipos de palas que nos ayudan a cocinar cosas calientes o a servir un pastel, por ejemplo. A la parte ancha de los remos también se les llama palas y, en sentido figurado, cuando entras en complicidad con otro o le apoyas para algo indebido, se dice que le haces la pala aunque también a veces decimos que le haces la parada o simplemente que le haces un paro. Palas, paletas y paletones, ¡cuántas diferentes definiciones! ¿Usted tiene otras? Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Fer Ramírez: ¿negocian o negocían, diferencian o diferencían?

LE RESPONDO: Lo correcto es negocian y diferencian, sin acento en la ‘í’.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Casi siempre, la parte mayor vence a la parte mejor.