HABLANDO DE LA MUERTE

Ahí le va una pregunta: ¿qué es lo homeostático? Seguramente ya alguien me está respondiendo: es lo relativo a la homeostasis. Bueno, ¿y eso qué viene siendo? El Diccionario de la Academia de la Lengua dice que la homeostasis es "el conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo". Ah mira, pues qué bien.

Me refiero a la palabra homeostático porque se relaciona con el significado de la muerte, que es un tema que tocaré hoy. ¿Qué es la muerte? Pues el término de la vida. Esa es la respuesta más fácil y rápida. Pues sí, la muerte es el término de la vida "a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático".

Si usted no le entendió a lo de homeostático, le diré que la verdad yo tampoco, así que vamos a quedarnos con que la muerte es el término de la vida cuando las funciones del organismo ya no funcionan… así lo digo si usted me perdona la redundancia.

El participio del verbo "morir" es "muerto", no morido, como lo puse yo -de broma- en el título, y lo aclaro nada más para que alguien no se vaya a ir con la finta. La palabra muerte viene del vocablo latino mors o mortis que es lo que da lugar luego al verbo morir, o sea que en principio la muerte es el proceso de morir. Pero hay muchos tipos de muerte, quiero decir que el vocablo muerte se aplica en muy diversas formas.

Los católicos recomiendan permanecer en estado de gracia porque así tendrás una buena muerte y obtendrás el premio de una eterna existencia placentera. La muerte chiquita es un estremecimiento o convulsión que te puede sobrevenir por causas diversas. Esa es muy diferente a la muerte súbita como se le llama en algunos deportes de raqueta a un proceso de desempate cuando éste -el empate- se prolonga demasiado y ya urge terminar el juego.

En general, a un hecho o situación desagradable o lamentable decimos que "es la muerte". Por ejemplo: "ir a casa de mi suegra es la muerte", quiere decir que es algo que me resulta muy molesto. También si tengo un antojo muy grande, digo: "¡muero por unas enchiladas!", sobre todo cuando me ponen a dieta.

En forma genérica la muerte es representada por un esqueleto humano así que si estamos jugando a la lotería y el gritón dice: "¡la muerte!", le ponemos un frijolito al cuadrito donde aparece ese esqueleto. A la misma muerte en tono de broma le ponemos algunos apodos como la parca o la huesuda.

Si tu esposa se entera de que tienes un amorío por ahí, se muere… ¡pero de risa! Hay la muerte natural que llega cuando ya estás viejito y lo más natural es que te despidas de este mundo cruel, mientras que algunas enfermedades o accidentes pueden causar una muerte cerebral, cuando ya no puedes vivir por tus propios recursos, sino que dependes de aparatos para respirar y seguir en este mundo, aunque sea en estado de inconsciencia.

