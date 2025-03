Aproveche la vacación

Se acercan las vacaciones y mucha gente ya trae puesto el traje de baño, lista para ir a "chacualear" a un río cercano a su casa, o de plano a las hermosas playas de Cancún. Pues qué envidia, pero de la buena… a lo que me pregunto: ¿existe realmente envidia buena?

Hace un momento le puse la palabra "chacualear" que es un verbo muy usado en México que significa lo mismo que "chapotear". ¿Y qué es chapotear? Pues hacer chapot, chapot, o sea el ruido que hacen las manos o los pies al mover el agua. Es por supuesto, una voz onomatopéyica, es decir, que el nombre del verbo nace del -supuesto- ruido que produce. El ruido que hacemos al mover el agua con las manos, a alguien en algún momento de la historia, le pareció que sonaba como chapot, que es lo que los anglosajones conocen como splash, que así escuchan ellos este movimiento del agua y como ellos son onomatopéyicos para casi todo, rápidamente lo convirtieron en verbo y en sustantivo.

Me devuelvo al tema de la vacación… ¿Cómo se dice? ¿Vacaciones o vacación? Como usted guste. La manera oficial es "vacación", que es el descanso temporal de una actividad habitual, principalmente del trabajo o de la escuela. Sin embargo, normalmente usamos a esta palabra en plural: las vacaciones, y por costumbre arraigadísima se considera correcta también. Vacación proviene del latín vacatio que era el tiempo en que un cargo estaba desocupado y de ahí nos llega la palabra "vacante". El verbo en latín es vacare que significa "estar vacío". ¡Qué contradicción! Si en las vacaciones es cuando todo está lleno de gente.

Viajaba yo por la hermosa costa de Nayarit cuando de pronto vi un letrero que decía Sayulita y digo yo: "vamos a llegar a conocer este pueblito". Sinceramente, ya me veía yo sentado en algún restaurante, comiendo delicioso mientras observaba el tranquilo vaivén -que es palabra aceptada, por cierto- de las olas del mar… mis pies acariciando la fina arena de la playa. ¡Nada de eso! Tan pronto entré al pueblo y me encontré un mar… ¡Pero de gente! Lleno total de personas, autos, motos, autobuses… las pequeñas calles del pueblo incapaces de liberar el tremendo tránsito de vehículos y turistas. Llegó un momento que "ni pa' atrás ni pa' adelante". Como pude, quiensaecómo salí del engentado pueblo. Total, que no conocí Sayulita, pero lo que sí logré conocer después es algo sobre el origen de su nombre.

Sayulita es obviamente un diminutivo de Sayula -¡ah, pues sí! Y éste es el nombre de una ciudad que no está en Nayarit sino en Jalisco - me parece que hay otro en Veracruz, ya sabe usted que no es raro que existan varias localidades que comparten el mismo nombre- y el nombre proviene del náhuatl sayolli que significa: "lugar donde abundan las moscas".

Pues yo no sé si haya muchas moscas, pero personas, ¡hay montones!

ME PREGUNTA Sandra Zamarripa: Me gustaría que entre ellas publicara la diferencia entre ralla y raya.

LE RESPONDO: Las palabras que son parecidas en cuanto a la forma de pronunciarse o en cuanto a su grafía -la forma de escribirse- se llaman parónimos. Tal es el caso de los verbos rayar y rallar. Rayar es hacer líneas o rayas y rallar es dividir algo en fracciones diminutas. Se ralla por ejemplo, el queso, cuando se pasa por el rallador para fraccionarlo en pedazos muy pequeños. El otro ejemplo es: se raya un cuaderno con un lápiz.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. La mejor regla de oro es: Nunca busques reglas de oro… no existen.