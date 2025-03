Mucha risa con el guasón

Al personaje del guasón -el de Batman- lo han puesto de muchas formas en las películas, pero siempre sale medio pintado de payaso y haciendo maldades, porque es una persona llena de conflictos y traumas. ¿Y qué es un guasón? El guasón es el que hace guasa, que es una palabra que heredamos de los caribes y que tiene el significado de broma o burla, aunque también a las bromas que de tan pesadas ya dejan de ser graciosas, se les conoce como guasa.

"Ese cuate es pura guasa" decimos para referirnos a algún "chistosito" que se la pasa haciendo bromas. Por cierto, dicen que, en España, a la película de El Guasón le llamaron El Bromas y aquí en México provocó precisamente una serie de burlas. Ya han salido varios españoles a desmentir este rumor, pero bueno, en este punto nos preguntamos: ¿hay diferencia entre una burla y una broma?

Pues sí, aunque en ocasiones se utilizan como sinónimos porque tienen en común al engaño. Normalmente, una burla es una serie de palabras que alguien usa para poner en ridículo a otra, mientras que la broma es alguna acción para dejar en ridículo a otra, nada más por diversión… pero del bromista.

Originalmente, la broma es un molusco vermiforme, o sea que tiene forma de gusano. Tiene una concha muy pequeña que deja al descubierto como la mitad de su cuerpo. En alguna parte leí que este pequeño animalito usa las valvas de su concha como mandíbulas y con ellas perfora las maderas sumergidas, como el casco de los barcos. Luego se juntan miles de bromas y se instalan abajo en las embarcaciones, formando colonias de miles de individuos y entonces se convierten en una carga indeseable para el barco, causándole serios problemas… de ahí que la broma sea algo indeseable.

Si los nombres de El Bromas y el de El Guasón no le gustan para la película que ya comentamos, puede entonces rebautizarla como El Zumbón, porque un zumbón también es una persona que difícilmente sabe hacer otra cosa más que bromear y siempre anda en ambiente de fiesta.

El día de las bromas en México es el Día de los Santos Inocentes, que es cada 28 de diciembre y si se llama así es porque, para que te gasten una broma, es que no tienes malicia y debes ser muy inocente… y por eso también a las bromas les decimos "inocentadas" y otros nombres más folclóricos que prefiero no reproducir aquí.

¿Otras formas para llamarle a las burlas y bromas? Cómo no, con mucho gusto: chasco, mofa, chanza, mofa, pitorreo… y me quedo pensando: menos mal que a la película no le pusieron El Pitorreador.

Y mejor me dejo de bromas y me despido ahora de usted.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Ignacio Escalante: "Escuché la palabra 'pulla' pero no sé qué significa, ¿usted sabe?"

LE RESPONDO: Una pulla -con doble 'l'- es una frase con la que indirectamente se humilla a alguien o alguna expresión aguda que se dice con prontitud. Una puya -con 'y'- es la punta de acero con la que se pican a las reses. Se confunden estas palabras porque ambas se refieren a algo puntiagudo e hiriente.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Es más soportable estar siempre solo que no poder estarlo nunca.