Las palabras tienen la palabra

Ahora ya no es correcto

Usted ya sabe que me gusta mucho investigar y aclarar dudas sobre el lenguaje, así que cuando la gente me pregunta, trato de contestarles lo mejor posible, por la simple razón de que así es cómo también aprendo mucho.

Entre lo que he aprendido está que, en estos temas, siempre esperamos una respuesta concreta y específica, pero el idioma —como ya le he comentado antes— es un ser vivo que cambia constantemente y las respuestas frecuentemente son ambiguas o violan cualquier razonamiento lógico y la consecuencia es que el preguntador se siente frustrado con la respuesta.

Tenemos que considerar que, en el mundo real, dos por dos son cuatro y eso nadie se va a poner a dudarlo, pero en el mundo de las palabras, si la gente se equivoca y dice que dos por dos son cinco, luego lo repite muchas veces, va a llegar el momento en que realmente dos por dos sean cinco.

Por ejemplo, en El Quijote decía “nosotros trujimos…” y le aseguro que no es porque Cervantes no supiera escribir, sino porque así se decía en su tiempo. Ahora se dice “nosotros trajimos” pero jamás apareció en el diario oficial un decreto que ordenara: “A partir del próximo mes ya no deberá decirse “nosotros trujimos” y lo correcto será “nosotros trajimos”.

El cambio se da paulatinamente a través de un proceso evolutivo, es decir, se hace gradualmente y por lo general es difícil precisar sus causas; es un proceso que se ha acelerado en época reciente gracias a la comunicación permanente que existe a través de las redes sociales.

A lo mejor en el futuro se va a decir: “nosotros trijimos” o “trejamos” o de alguna otra manera… ¿quién puede saberlo? En cosas del idioma, la costumbre se convierte en ley y cambia por el uso que le da la gente, pero además el uso es diferente de un lugar a otro y eso hace difícil y lenta la aceptación por parte de la Academia.

“Si el que bebe es bebedor, y el sitio es el bebedero, hay que llamar comedero a lo que hoy es comedor. Comedor será quien coma, como es bebedor quien bebe…” Así decía en excelente rima el humorista español Pablo Parellada y además es cierto. Si nos apegáramos totalmente a las reglas tendríamos que decirles a las personas que hemos invitado a nuestra casa: “por favor, la mesa está servida, pasen al comedero…” Imagínese, no habría de faltar una señora que se enoje y reclame: “Oye, perdona que te diga pero, ¿comedero? Si no somos pollos…” Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Aide Torres: ¿Cómo se dice, saludos o saludes? LE RESPONDO: Para saludar, existe el “saludo” o “saludos”. También se acepta la forma “saludes” que significa lo mismo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La principal causa de divorcio es el matrimonio.