COMUNICADOS POR TODOS LADOS

En esta época existen medios de comunicación muy diversos y accesibles, que antes nunca hubiéramos imaginado que existirían. ¿Un teléfono móvil que tiene la capacidad de una computadora? No, ni en sueños lo pensábamos hace treinta años, y menos que ese mismo aparato nos permitiría tomar fotografías y videos, reproducir música, comprar boletos para el cine, indicarnos cómo llegar a cualquier lado, recordarnos la lista del supermercado cuando estamos cerca de una tienda y ¡hasta se puede usar como teléfono para hablarle a alguien!

Ahora contamos con todas estas opciones teniendo un dispositivo móvil a nuestro servicio: hacer una llamada -como se hacía antes-, mandarle un mensaje por Whatsapp -escrito o grabado-; mandarle un inbox; mandarle un mensaje por SMS (Short Message Service); enviarle un correo electrónico, hacer una videollamada por Whatsapp o Messenger; enviarle un mensaje directo por X -antes Twitter; enviarle un video directo en Instagram o un saludo en una Instastory; grabarle un TikTok… ¿sabe qué? Mejor ahí le paro porque ya estoy nombrando algunas cosas que ni yo entiendo bien.

El caso es que tenemos miles -sin exagerar- formas de ponernos en contacto con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, de manera instantánea. Lo irónico de esta gran disponibilidad de medios de comunicación es que la verdadera conexión humana se ha estado deteriorando cada vez más. Digámoslo más claramente: cada vez nos comunicamos más deficientemente.

Mucho tiene que ver el mal uso del lenguaje a través de estos medios, por supuesto, pero esa solo es una pequeña parte. El problema real está en la falta de conexión real entre personas, ya que resulta mucho más sencillo y cómodo comunicarse de manera impersonal, -sin tanta responsabilidad- a través de la tecnología, que presencialmente.

Como seres humanos que somos estamos biológicamente programados con la necesidad de conectarnos con nuestros semejantes y la única forma de hacerlo real y completamente es en persona. Oiga, no crea usted que soy un anticuado que está en contra de la tecnología de las comunicaciones actuales, ¡para nada! Al contrario, utilizo esta tecnología diariamente y me parece fascinante ser testigo de esta revolución. Sin embargo, me he dado cuenta -yo y muchos otros que estudian el tema- de que la comunicación real, profunda e indispensable del ser humano necesita ser frente a frente.

Sabemos que todo en exceso es malo y el problema es que muchos jóvenes están perdiendo la capacidad de socializar porque sólo lo hacen a través de un móvil. Recuerdo perfectamente cuando vi a tres de mis sobrinas, de alrededor de 15 años, sentadas juntas sin hablar y "píquele y píquele" al celular y pegaditas a la pared porque sus teléfonos tenían el cargador conectado. La sorpresa mayor vino cuando me percaté de que estaban chateando entre ellas, ¡estando juntas! Entonces, les pregunte: ¿Y si dejan sus celulares a un lado y se ponen a platicar ustedes? Dos de ellas no me entendieron bien lo que dije y nada más me sonrieron… la única que me entendió me respondió: "tío, es que por aquí es más divertido".

No pues me traumé.

Son muy buenos los avances de la tecnología, pero… ¿no le parece a usted que ya estamos abusando?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] X: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA Ileana Cantú: ¿Cómo se dice río en diminutivo?

LE RESPONDO: Se puede "riachuelo". También se puede "riito"; hay discusión sobre si lleva acento en la segunda i pero según las reglas generales de acentuación, no lleva acento. Así que es: riito.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La radio marca los minutos de la vida; el diario, las horas; el libro, los días.