Las palabras tienen la palabra

Cuando va la playa, ¿se pone saco y corbata? Yo tampoco… casi nunca. Cuando me invitan a una boda muy elegante y nice no me voy en bermudas y patas de gallo o unas cómodas chanclas. Si lo hiciera, estaría completamente mal vestido para tal ocasión y seguramente la gente se me quedaría viendo raro sin entender por qué estoy vestido así.

El contexto, en este caso y en todos, es muy importante, porque es el entorno que nos sugiere que adoptemos ciertas formas de comportarnos: cómo nos vestimos, lo que decimos o incluso lo que escribimos. Ya sé que hay gente a la que le gusta mucho salirse del contexto para destacar de los demás, diciendo "yo soy original", también se vale, pero hasta en estos casos es necesario que adaptemos lo que hacemos al contexto en el que estemos.

Al escribir sucede lo mismo: el contexto es todo. La forma en la que escribimos tiene que ir de acuerdo con el contexto del medio que elegimos y hoy en día tenemos muchísimos de esos medios para escribir: libros, revistas, correos, blogs, redes sociales -que cada una tiene su propio contexto-, entre muchísimos otros.

Definitivamente no se puede escribir igual en un artículo para una revista institucional que en una conversación por WhatsApp con los amigos; incluso en redes sociales, como Facebook, que originalmente era muy informal, ahora se ha convertido en un medio de difusión cultural y hasta de venta de productos, así que el contexto cambia dentro de la misma red y debemos adaptar lo que escribimos en ella… ¿Con qué finalidad? Pues para que logremos comunicar lo que deseamos.

Si le ponemos atención al contexto en el que escribimos lo estamos usando a nuestro favor. Por eso es tan importante el saber escribir bien, conociendo las reglas ortográficas y de redacción para que, aparte de las pláticas informales, se obtenga la habilidad de escribir donde se quiera y como quiera… o como lo pida el jefe, contratante, socio o quien sea.

Cualquier persona puede escribir como se le dé la gana, pero debe tomar en cuenta que dentro del entorno de su escrito están tus lectores y ellos esperan cierto tipo de lenguaje y estilo que si no lo usa puede perder la comunicación, y al hacerlo, el que más pierde es él, el que escribe.

Por eso, yo le pido que la próxima vez que escriba un texto y que el contexto le exija seguir una serie de reglas, no ponga el pretexto de decir: "bueno, pues como quiera me entendieron" porque es muy probable que no, al menos no como se debería.

No hay que olvidar que la escritura es una de las herramientas más poderosas y efectivas que tenemos para comunicarnos y que si aprendemos a usarla en todas sus formas adecuadas, podremos escribir dentro de cualquier medio o contexto que se nos antoje...y sin pretexto.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Maribel Reyes: Es correcto decir: "¿es enserio?" o "¿es en serio?" ¿Junto o separado?

LE RESPONDO: La frase correcta es "en serio", separando las palabras.

