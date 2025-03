EL CERILLO ES UN CERO CHIQUILLO

¿Qué es una perilla? ¡Pues una pera chiquilla! Ja, ja. Oh bueno, el chiste puede ser malo, pero el origen es cierto, porque la perilla de la puerta a veces tiene forma parecida a la de una pera, lo cual explica su nombre; algo similar sucede con la palabra "mantequilla" que es grasa, o sea, manteca "chiquilla", o bueno, con ciertas características especiales que son diferentes a las de la manteca.

Así funciona generalmente la terminación -illo e -illa, y digo generalmente porque se supone que es lo "normal", pero la verdad es que hay muchos casos en los que esta terminación no corresponde a ese principio. Una casilla, donde va usted a emitir su voto, tal vez pueda ser considerada como algo parecido a una casa pequeña y una varilla, tiene la forma de una vara y ciertamente es una especie de vara, aunque no sea siempre de origen vegetal, porque hay varillas de acero, de fierro y de otros materiales.

También hay palabras que terminan en -illo o en -illa y que no se apegan a este concepto de poca importancia o tamaño; por ejemplo: el cepillo que no tiene nada que ver con un cepo chiquillo. El cepillo sirve para quitar el polvo de la ropa o del calzado y el cepo, sea chico o grande, puede ser una trampa para ciertos animales o bien, una caja con una ranura que sirve para "atrapar" las limosnas que dejan los fieles en la iglesia.

El cerillo es un fósforo y sirve para encender el fuego, pero tampoco tiene relación alguna con un cero -chico o grande- que es un número que en principio no vale nada, especialmente cuando es "un cero a la izquierda", porque si se pone a la derecha puede hacer que una cifra se convierta en millonaria o más que millonaria. En México, coloquialmente a veces les decimos también cerillos a los niños que trabajan empacando mercancías en las tiendas de autoservicio, porque antes usaban un gorro naranja -todavía algunos lo usan- y sus cabezas parecían la de un fósforo.

Este fenómeno de la diferencia entre conceptos se da también con algunos aumentativos y con el género. Por ejemplo: Ramón no es un ramo grande, ladrón no es uno que ladra mucho y botón no tiene necesariamente relación con una bota.

El caballo es un mamífero y la caballa es un pez, la pita es una planta cactácea y el pito es un silbato, la pulpa de tamarindo no es la hembra del pulpo ni la foca lo es del foco.

ME PREGUNTA, Ignacio Astorga: "Escuché una palabra que para mí es nueva: corzo, ¿qué es?"

LE RESPONDO: Corzo es un mamífero de la familia de los ciervos. No confundir con corso que es el natural de Córcega.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.