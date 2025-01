El trabajo de las siglas

Seguramente usted sabe lo que significan las siglas de la ONU; en realidad no es difícil recordar: Organización de las Naciones Unidas. Siguiendo con las siglas, sida tal vez sea un poco más difícil; hay que acordarse del nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

¿Y el ADN? Esas siglas se las saben muchas personas, pero casi ninguna sabe exactamente lo que significa. Se trata del ácido desoxirribonucleico, pero con que digas ADN se va a saber que estás hablando de este importante material genético… para que no te "metas en broncas", como decimos.

Esa es la chamba de las siglas: formar palabras con iniciales para ahorrarnos tiempo y esfuerzo, pero hay que establecer muy claramente sus diferencias. Las siglas son abreviaturas, pero no todas las abreviaturas son siglas, solamente se les llama así cuando con las iniciales se forma una palabra y ésta se vuelve de uso común.

"Prof." es abreviatura de "profesor" pero la forma "prof." no ha llegado a utilizarse como una palabra común. También son palabras formadas por siglas: los ovnis, la CIA o la BMW. Los ovnis son Objetos Volantes No Identificados, la CIA es la Agencia Central de Inteligencia y en ese caso, como en muchos otros, la palabra está tomada del nombre en inglés. La CIA es la Central Intelligence Agency y los autos marca BMW salen de una fábrica alemana llamada Bayerische Motoren Werke, que podría traducirse como Fábrica Bávara de Motores.

También hay instituciones conocidas por sus siglas, como la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) y la ETA que es la Euskadi ta Askatasuna, nombre que traducido al español es: "La Patria Vasca y Libertad". En algunos casos hay que saber distinguirlos porque las siglas son diferentes en su idioma original, como sucede con el ADN que en inglés es el DNA, con los ovnis que allá son los UFO -Unidentified Flying Objects- y muchas otras.

Cuando las siglas se pronuncian como se escriben, entonces les llamamos acrónimos, y mientras las siglas siempre se escriben con puras mayúsculas, los acrónimos van con minúsculas, a menos de que formen un nombre propio.

¿Le doy ejemplos? ¡Claro! ISO va con mayúsculas porque son siglas de International Organization for Standardization, mientras que ovni se escribe en minúsculas y Unesco -United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- lleva mayúscula inicial porque es un nombre propio.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Manuel Basurto: ¿Es correcto utilizar frases como "no vino nadie" o "no hay nada" tomando en cuenta que si decimos que no vino nadie es igual a decir que alguien vino?

LE RESPONDO: La doble negación está aceptada por la Academia de la Lengua, considerando que no es precisamente una doble negación, sino que es una manera de enfatizar lo que se está diciendo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El sueño alimenta cuando no se tiene algo que comer.