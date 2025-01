UN OJO AL GATO

El ojo aparece mucho en nuestros dichos mexicanos. "¡Qué dinero ni qué ojo de hacha!", así decía mi abuelo a todo aquel que osara pedirle algo de dinero. Nunca supe qué es un ojo de hacha, pero la verdad es que yo ya sabía que era más fácil sacarle un grito al poste de la esquina que un centavo al codísimo del abuelo.

Cuando un tipo me cae mal y tiene los ojos saltados digo que tiene ojos de sapo, pero los ojos saltones u ojos pelones pueden ser también señal de susto, de gran agitación; me asustó y me dejó "con los ojos pelones" o a lo mejor me dejó "con el ojo cuadrado", que quiere decir que me dejó asombrado, tanto que se me deformó el ojo y se me puso "cuadrado".

Volverse ojo de hormiga es desaparecer, esfumarse… imagínese el tamaño de un ojo de hormiga: es tan pequeño que no se ve. El ojo de pescado es un lente que se le pone a la cámara fotográfica para darle a la imagen un efecto especial que realmente parece como un ojo de pescado. También es un mal que aparece en los pies cuando no hay higiene; son unas llagas redondas muy dolorosas que efectivamente tienen la forma de un ojo de pescado.

Si tienes interés en que tus cosas vayan bien, debes estar "ojo de chícharo", es decir, "ojo avizor" -que es el ojo que acecha-, pelar bien el ojo, o sea mantener muy abiertos "los de apipizca"… los oclayos, los ojos… y estar siempre muy atento a lo que pasa a tu alrededor.

Ver algo "a ojo de pájaro" es verlo superficialmente, por arriba, es decir "por encimita", como lo vería un pájaro en vuelo y cuando alguien te argumenta una cosa y tú le demuestras muy evidentemente que estaba equivocado, puede ser que al final le preguntes retadoramente: "¿Cómo te quedó el ojo?" Y cuando estábamos chiquillos a esta expresión le agregábamos un complemento en franca rima: "¿Cómo te quedó el ojo, apretado o flojo?"

Usted conoce la expresión: "ojo al parche", ¿sí? Pues es de carácter militar porque se refiere a "los parches" del tambor y cuando van marchando los soldados deben ir atentos al sonido de "los parches" para no perder el paso.

"Taparle el ojo al macho" es disimular lo que hiciste mal para no tener que enfrentar la culpa y se dice así porque los mulos machos se distraen muy fácilmente con lo que sucede a su alrededor y entonces para que mantenga su atención entonces le tapamos el ojo al macho a los lados para que no se me distraiga.

"Al ojo del amo, engorda el caballo" dice otro sabio refrán que me encanta porque te advierte: si pones un negocio y se lo encargas a los empleados y tú te dedicas a otras cosas, lo más probable es que no te lo cuiden como debe ser -el negocio- y que no atiendan a los clientes como se debe. A lo mejor hasta te roban… ¡Échales un ojo!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Roberto González: ¿Es correcto decir targiversar?

LE RESPONDO: No, lo correcto es tergiversar.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Las estadísticas sobre el embarazo siempre están infladas.