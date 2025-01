DIGITANDO LO DIGITAL

No es difícil deducir que la palabra dedo proviene de digitus que en latín quiere decir… pues eso: dedo. Digitus deriva del verbo latino dicere que significa decir o indicar, señalar… ah, pues por eso indicamos algo con el índice, o sea, con el dedo. Todo indica que llamarle índice al dedo índice es lo indicado, aunque la indicación no indica específicamente que no se pueda indicar con cualquier otro dedo que en ese momento estaría actuando como indicador. ¿Está claro?

Clarísimo, nos queda que, aunque dígitus en latín significa dedo, si lo traducimos al español actual, ya no quiere decir dedo sino dígito. El dígito, ya lo sabe usted, es un número, un signo diferente a las letras que representa una cantidad y se les ha puesto este nombre de dígitos a los números que van del cero al nueve, porque son los que pueden contarse con los dedos de las manos.

Ahora todo lo que usamos es digital y utilizamos mucho los dedos para usar, por ejemplo, un teléfono móvil. Sin embargo, no se llama digital por el uso de los dedos. La palabra digital surge de dígito, que identifica al sistema con el que operan los instrumentos. Un reloj digital es el que da la hora mostrando los numeritos y no indicándola con las manecillas como se hace en los relojes de tipo tradicional. Pero un aparato -puede también ser un reloj- digital, ahora se refiere a aquellas máquinas que utilizan de alguna manera el lenguaje binario de las computadoras -que utilizan los dígitos uno y cero- para funcionar. Una cámara digital es la que convierte la información de lo que ve por medio de un sensor a un lenguaje digital, en lugar de plasmarla en una película fotográfica.

Ya que andamos con los dedos… o sea, platicando sobre los dedos, le pregunto si usted sabe por qué se le llama dedo pulgar al dedo gordo de nuestra mano. Si usted pensaba - como muchos- que el nombre del dedo pulgar era porque se usaba para matar pulgas, pues déjeme decirle que no es así. Resulta que la palabra pulgar se deriva del latín pollex que es el nombre latino del obeso dedo y que a su vez deriva del verbo polleo que se relaciona con el poder y con la eficacia.

Si cerramos la mano y levantamos el pulgar hacia arriba, estamos indicando que todo va bien, que hay fuerza y que hay vida, e indiscutiblemente el pulgar es el más fuerte de los dedos y es el que resulta absolutamente indispensable para muchas cosas que se hacen con la mano.

En cambio, el dedo más chiquito es el que llamamos meñique, vocablo derivado del portugués menino que significa "niño". Algunos le llaman también "auricular" porque es el que, por su tamaño, puede meterlo a su oído y sacarse una buena dotación de cerilla. ¡Guácala! Pero algunos pueden hacerlo… y lo hacen.

Después del dedo chiquillo cochino le sigue el dedo anular que se llama así, por ser al que más frecuentemente le ponen un anillo. El de en medio es el cordial, sustantivo que tomamos de un adjetivo que nosotros entendemos como afectuoso porque deriva de cord que en latín es el corazón. El dedo cordial es el del centro de la mano, como el corazón es el centro motor del organismo, y sólo nos queda el índice que es el indicador, el que sirve para indicar, como ya le había indicado antes.

