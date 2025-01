Las palabras tienen la palabra

La mano es un miembro del organismo de muy frecuente uso, y como palabra también tiene multitud de aplicaciones y derivaciones. No solo eso, sino que también es una palabra muy especial, porque es de las pocas que, siendo del género femenino, terminan en “o” y eso causa muchas confusiones. Nosotros acostumbramos a decir en diminutivo “la manita” pero hay muchos hispanohablantes que dicen “la manito”. ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos o nosotros? ¿Usted qué opina?

Mandar, mango, manera, manojo, mancebo, maña y manubrio son algunas de las muchas palabras que vienen de la mano y hay miles más. ¿Frases? También hay muchas con la mano.

“Estás en buenas manos”, se dice cuando alguien tiene la habilidad y destreza para hacer el trabajo bien, así que no hay de qué preocuparse. Deja me doy una “mano de gato” dice mi señora cuando le digo que vayamos a cenar unos tacos, pero ya sabe usted que a las mujeres les gusta darse su “arregladita”, o sea, maquillarse para salir… aunque sea a los tacos. Lo extraño es que los gatos no tienen manos, tienen patas.

Si a usted le gusta jugar a la baraja —al póquer, por ejemplo— sabrá muy bien lo que es cuando le toca una “buena mano”, que quiere decir que las cartas que me tocaron forman un buen juego y hay buenas posibilidades de que gane la partida. ¿Y por qué “buena mano”? Pues porque los naipes los sostenemos precisamente con la mano. Si en el juego me estuvieron ganando, pero luego me repongo, puedo decir que “quedamos a mano”, es decir, que ya nadie se debe nada y todos muy contentos para su casa.

“¡Es que tú siempre ganas, manoooo!”, decía mi amigo de la Ciudad de México y que acostumbraba — como muchos otros de la Capital— a decir “mano” en lugar de “hermano”, aunque ni siquiera éramos tan amigos, mucho menos familiares.

El nombre de Ramón no se refiere a un ramo grandote, sino que nace de ra mund, que en idioma germánico viene siendo “la mano que protege”. O sea que a todos los Ramones y a los Raymundos se supone que les da por proteger a los indefensos y seguramente por cuidar a las viudas desprotegidas, sobre todo cuando tienen pesos de a montón.

Cuando un sujeto regresa a su casa después de una fiesta, muy alegre y lo detienen los del operativo antialcohol le van a decir: “Mire nomás, viene usted ‘hasta las manitas’, mi estimado…” Y que no se le ocurra “levantarle la mano” a un oficial, porque ahí sí que ya no lo salva ni “la mano de Dios”. Tendrá que “embarrar” algunas manos con billetes para “ver cómo nos arreglamos, mi jefe, ‘usté’ diga”.

ME PREGUNTA Mayela Palacios: ¿qué son los abarrotes?

LE RESPONDO: Ahora así se les llama a ciertos productos de uso cotidiano y muchos de ellos son comestibles, pero originalmente se refiere a las mercancías que eran traídas de ultramar, o sea del otro lado del océano.

Esas mercancías viajaban empacadas en unos fardos especiales —como un costal de tela— y esos son los abarrotes, o sea, el fardo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: A fuerza de ir todo mal, en un momento dado empieza a ir todo bien.