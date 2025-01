ESTÁS VIENDO Y NO VES

El médico que trata las enfermedades de los ojos -o sea, el oftalmólogo- me ha dicho que debo usar lentes porque, como siempre estoy frente a la pantalla, tengo la vista cansada. "¿Usar lentes doctor? Pues si tengo la vista cansada, ¿no será mejor usar una silla?"

El anterior chistecillo nunca le ha causado gracia a nadie, mucho menos al doctor, quien me explicó que es normal que mucha gente utilice anteojos -así dijo- incluso desde muy temprana edad. Yo le dije: "principalmente los árbitros, que esos siempre se hacen como que no ven cuando les conviene…" El doctor otra vez no se rio.

Escucho mucho ahora la frase: "¡estás viendo y no ves!", sobre todo cuando alguien está en el futbol y el árbitro marca una falta en contra de su equipo. Yo digo: "ese árbitro necesita ponerse unos espejuelos" y todos se me quedan viendo extrañados… y uno más comenta: "pues de perdido que se ponga lentes…"

"Espejuelos" es otra manera de llamarle a los lentes. Específicamente, los lentes son los cristales que tienen aumento, mientras que llamamos "armazón", pues, a eso, a la pieza de plástico o metal en la que están montados los lentes… los cristales. Es el mismo caso de los espejuelos, que están montados en los anteojos -o sea el armazón-, pero por facilidad y costumbre, les llamamos lentes, espejuelos y anteojos a todo el producto completo.

¿Y por qué se llama "anteojo"? Pues porque obviamente se ponen antes de los ojos, o frente a ellos. ¿Y qué me dice de las "gafas"? En algunos países como España acostumbran a llamarles así a los lentes, pero para poder usar ese nombre deben poder sujetarse de las orejas. "Gafa" o "gafas" se usan por igual -es decir, la palabra en singular o en plural- para los anteojos; algunos lingüistas dicen que el origen de la palabra "gafa" es "gancho" -algo así como un "garfio"- pero otros estudiosos ponen el grito en el cielo cuando escuchan esta versión y, en cambio, aseguran que el nombre de "gafa" se formó en honor a uno de los primeros oculistas de la historia, el árabe-andalusí Muhammad Ibn Aslam Al-Ghafiqi. De su nombre "Al-Ghafiqi", según esto, derivó "gafa". ¿Cuál será la versión buena? Usted tome la que le guste.

Son también lentes las llamadas antiparras; los quevedos que son lentes circulares que se sujetan en la nariz; el monóculo que es un lente para un solo ojo; los impertinentes, que son los anteojos con manija que usan algunas señoras… y los lentes de contacto, que son los que van adentro, sobre el ojo.

Y como se me ha terminado el espacio y no quiero ser impertinente -o sea, molesto y desagradable-, mejor ahora me despido de usted. Hasta luego.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Dinorah Olmedo: Cuando tengo mucho sueño, ¿tengo soñolencia o somnolencia?

LE RESPONDO: Soñolencia o somnolencia es lo mismo y se puede decir en ambas formas. Es la pesadez motivada por el sueño, las ganas de dormir.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo Woody Allen: "Hay que trabajar ocho horas y dormir ocho horas… ¡pero no las mismas!"