ESTOS CHENTES SON FAMOSOS

Me acuerdo bien porque, en ese año, mi hija estaba recién nacida… era el año 2010. Me encontraba yo platicando con un joven que me preguntó: "Oiga, ¿y quién es ese don Vicente Nario que tanto lo mencionan y tanto lo festejan?" "¿Vicente Nario?" le preguntaba yo. "Pues no lo conozco". Después me dijo el muchacho que se refería a las celebraciones que habría en noviembre y entonces entendí que no era ningún don Vicente Nario, se trataba de las fiestas del Bicentenario, cuando México cumplía cien años de que se inició la Revolución y doscientos de que se inició la Guerra de Independencia. Pobre muchacho, confundió el Bicentenario con Vicente Nario.

A raíz de esta anécdota saltaron a mi mente muchos Vicentes-o sea, personas que se llaman Vicente- y que hay en la política, el arte o la religión.

En la historia de México aparece inmediatamente don Vicente Guerrero, que se andaba dando abrazos con Iturbide para sellar el final de Guerra de Independencia. Don Vicente fue presidente de la República, pero sólo duró sentado en el puesto unos cuantos meses… y parado, no duró nada.

Por supuesto que uno de los Vicentes más famosos es "el charro de Huentitán", quien lamentablemente ha dejado este mundo terrenal, pero que seguirá por siempre alegrándonos el oído con su potente voz y sus canciones bien cantadas. Don Vicente Fernández Gómez, nació, como prácticamente todos saben, en Huentitán el Alto, población jalisciense, de donde salió a ganarse la vida trabajando como albañil, mesero, bolero y lavaplatos, y luego como cajero y encargado en un restaurante de un tío suyo.

A los 21 años se juntaba con unos mariachis y se pasaba la noche correteando carros, ofreciendo serenatas: "Órale, jefe, para que le lleve gallo a su esposa o a su novia… o a la movida, a la amante…"

Don Chente Fernández fue y seguirá siendo un ícono de la música popular, pero en el mundo del arte, el Vicente más representativo es sin duda Vincent Van Gogh… que obviamente también falleció, pero hace muchos años. Su nombre completo era Vincent Willem, pintor holandés, uno de los principales exponentes de la corriente del posimpresionismo, que en medio de su atormentada vida pintó como 900 cuadros y 1200 dibujos, de los cuales dicen que sólo vendió uno, un triste cuadro y eso porque se lo vendió a su hermano Theo quien se lo compró nada más por ayudarlo.

En la política mexicana tenemos también un Vicente que es el Sr. Fox Quezada, quien fue presidente de la República y es autor de varias frases que se hicieron célebres por erróneas, como cuando citó a Borges llamándolo José Luis en lugar de Jorge Luis y poniéndole una 'u' después de la 'g' en su apellido, lo cual cambió el sonido de esa letra.

Hay otros Vicentes, como aquel que dicen "a donde va Vicente va toda la gente". Incluso una cantante muy reconocida internacionalmente que lleva ese nombre, pero se presenta con el artístico apelativo de Vickki Carr, una señora guapísima, encantadora, cantante de gran calidad y además medio paisana nuestra.

Vickki Carr ha cantado ante cinco presidentes estadounidenses: Nixon, Ford, Reagan, Bush Padre y Clinton y nunca ha dejado de enorgullecerse de su ascendencia mexicana. Tal vez por eso, a la menor provocación, con una bella sonrisa y un gesto pícaro, revela públicamente su nombre completo: Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Daniel Muñoz: "¿Qué es un jáculo?"

LE RESPONDO: El jáculo es un dardo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La duda es la escuela de la verdad.