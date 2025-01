SENTIR Y LAMENTAR

"Dios no lo quiera", pero si a un amigo muy querido se le murió un familiar cercano y usted le quiere decir que está triste por lo que le pasa, puede decirle: "estoy muy triste, lamento mucho lo que te pasó", o algo por el estilo. Porque decirle "lo siento" como que no es lo mismo, porque evidentemente no se siente igual.

La frase "Lo siento" es una expresión traducida literalmente del inglés I'm sorry y en español no dice lo que en realidad tendría que decir. En nuestro idioma no implica tristeza: "Lo siento…" ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Sientes feo o sientes bonito?

Tenemos, por otro lado, al verbo "lamentar". No es lo mismo lamentarse que andarse lamentando, -hay gente que se la pasa lamente y lamente-, pero bueno, en el ejemplo que le he dado, el verbo adecuado es lamentar o lamentarse. Ahí sí implica tristeza.

Nuestro lenguaje cotidiano nos ofrece muchas frases que utilizamos con frecuencia, pero que no dicen con precisión lo que queremos decir, aunque de cualquier manera las usamos por costumbre y se entienden en una forma que podríamos calificar de convencional.

Hoy en la mañana escuché en el noticiero que "el gobierno había hecho una derrama económica" para alguna obra y me quedé pensando: ¿por qué no dejarán estos tipos de andar haciendo derramas económicas y hacen derramas más bien generosas, abundantes, que es lo que se necesita para realizar grandes obras?

Si hacen derramas económicas, entonces están haciendo puras derramas baratitas, poquiteras, nada del otro mundo en cuanto a monto… y luego hasta las presumen: Cuando hablan de una derrama económica, podrían mejor decir que se trata de una derrama financiera o de dinero.

El otro día leí en un artículo de una revista, del que su nombre no me acuerdo: "Los señores disfrutaron con sus esposas". Leer eso me hizo pensar que eran como los Rajás y tenían su harén -o harem- con varias esposas a la disposición y capricho del gran jefe.

Cuidado, así empiezan los chismes.

Ya que andamos con lo del matrimonio, viene a bien una sugerencia: si de plano desea tener varias esposas, busque que todas sean hermanas. Así tendrá una sola suegra.

¿Qué tal?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Laura Carranza: la diferencia entre "ralla" y "raya".

LE RESPONDO: Rayar es hacer líneas o rayas y rallar es dividir algo en fracciones diminutas. Se ralla, por ejemplo, el queso, cuando se pasa por el rallador para fraccionarlo en pedazos muy pequeños. El otro ejemplo es: se raya un cuaderno con un lápiz.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. La regla de oro dice: Nunca busques las reglas de oro porque no existen.