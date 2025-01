LOS RESORTS Y LOS INN

Ahora sí, nos fuimos con la familia a "dar la vuelta" a otra ciudad. No crea usted que a una hermosa playa o ciudad turística… no. Fuimos a Estados Unidos y, pues, aprovechamos para hacer algo de shopping, o sea, algunas compritas que teníamos pendientes, ya sabe usted.

La cosa es que nos quedamos en un hotel y cuando mis hijos vieron el nombre del establecimiento, les surgió la misma duda que a mí cuando tenía su edad. Me preguntaron: "Papi, ¿por qué el hotel se llama inn? Sí, porque existen muchísimos hoteles en los que al nombre les incluyen lo de inn, y aunque es una duda que he tenido por décadas, nunca había investigado la respuesta… hasta ahora.

Resulta que les ponen la palabra inn a las marcas de los hoteles, no porque quieran estar muy in -aunque están relacionadas las palabras- o sea, muy a la moda, aunque es una costumbre que ya se usa menos, pero que sigue predominando en el mundo de la hotelería y turismo. El significado de inn es el de "casa, alojamiento" y bueno, ya sabe usted que la palabra in -con una sola 'n'- significa adentro, pero tanto inn como in tienen el mismo origen. Ambas palabras provienen de inne, del inglés antiguo que significa "adentro".

Una casa llamada inn era originalmente una residencia para estudiantes, que se alojaban dentro de ella, o sea in o inside, que es adentro. Pero estamos hablando de allá por el siglo XIII, porque luego se fue ampliando el término para cualquier casa de hospedaje.

Cuando los hoteles empezaron a utilizar el inn en sus nombres, tradicionalmente la diferencia entre un hotel normal y un inn era que el hotel está dentro de una ciudad y ofrece servicios al huésped. En cambio, el inn era un establecimiento más pequeño y acogedor, más íntimo, familiar, que normalmente estaba en un área rural, fuera de la ciudad.

Este concepto de "pequeño, acogedor" lo recogieron los mercadólogos -como normalmente lo hacen- y empezaron a utilizarlo en las marcas de hoteles para dar esa sensación de intimidad, de ser un lugar más cómodo, acogedor y amigable, aunque en la mayoría de los hoteles inn te traten con la punta del pie y ni siquiera te puedan llevar una toalla a la habitación para que te seques después de bañarte.

Otro término que se usa frecuentemente en hotelería -sobre todo en Estados Unidos, aunque ya en México también- es el de resort. Igualmente, mis hijos alguna vez me preguntaron si resort tenía que ver con algún resorte. ¡No, para nada! Al menos que yo sepa, no, pero entonces, ¿por qué le llaman resort?

Un resort es un complejo turístico en el que va la gente de vacaciones y en ese lugar no solo tienen servicios de hotel, sino que también toda una gama de actividades que pueden hacer para pasarla bien. Tienen parques, playas, bares, discotecas, salas de masaje y mil cosas más. La palabra resort tiene también el significado de "recurrir", que es "acogerse en caso de necesidad al favor de alguien". La idea es que, en un resort, el vacacionista puede encontrar todo lo que necesita para pasar sus vacaciones… ya que no necesita salir de ahí para tenerlo todo.

Y ya me despido por hoy, porque ya me urge "recurrir" a unas buenas vacaciones.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Diana González: Si quiero decir que algo es muy fuerte, ¿puedo decir que es fortísimo o fuertísimo?

LE RESPONDO: Ambas formas son válidas: fortísimo y fuertísimo.

