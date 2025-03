LAS PALABRAS TIENE LA PALABRA

Lo que quieras, lo encuentras

Las enciclopedias han desaparecido. Hace años, llegaba un señor a la casa con unas cajotas tratando de vendernos una enciclopedia, que costaba mucho dinero y estaba muy bonita y todo, pero nunca le comprábamos porque era muy alto el costo. Luego vino Internet y todo cambio… los pobres vendedores de enciclopedias tuvieron que vender otras cosas.

Ahora, ¿quieres sacar cuál es el ingreso por persona de cualquier país del mundo? Busca en internet. ¿Quieres aprender a tomar fotos de manera profesional? Busca un tutorial en YouTube y te van a explicar en un video, totalmente gratuito, todo lo que necesitas saber para lograrlo.

Por cierto, le comento que la palabra "tutorial", así como se usa ahora, es un significado que tomamos del inglés, específicamente del lenguaje informático; "tutorial" es el manual de uso de lo informático, y se fue utilizando también para nombrar esos cursos rápidos y prácticos que la misma gente publica en las redes sociales, para compartir su conocimiento con los demás.

Internet y las redes sociales que se han derivado de esta red son herramientas poderosas que se han vuelto imprescindibles, pero se debe estar muy consciente de que existen muchos datos falsos y las fake news, que son las noticias falsas que continuamente están generando aquellas personas que tienen la intención de crear un flujo de usuarios hacia cierta página o implantar cierta creencia en la gente para desviar la atención a otro tipo de asuntos. Es un asunto delicado el participar en estas redes y requiere que tengamos un criterio sumamente fortalecido para saber qué información es buena y útil y cuál es falsa, tendenciosa o malintencionada.

Es un hecho que no podemos vivir sin las redes y todas sus variantes, en donde se encuentran muchos datos desconocidos. Por ejemplo, nadie me había podido informar por qué sobre la veleta hay un gallo. Yo me imaginaba que el animalito estaba ahí para desempeñar con probidad y precisión su oficio de despertador y en cierta forma así es, pero ¿por qué siempre encima de la veleta?

En el siglo IX, el Papa ordenó que en el campanario de cada iglesia se colocara la figura de un gallo para simbolizar el hecho y recordarle a la feligresía que, según las creencias bíblicas cristianas, San Pedro negó tres veces a Jesús antes del canto del gallo como refiere el Evangelio de San Marcos.

Como los campanarios ya estaban adornados en la punta con una veleta para medir la dirección del viento, pusieron el gallo en la punta del eje, y así se quedó la costumbre aun en lugares laicos, o sea, que no son iglesias y cuando ya la tecnología actual nos da la información con más exactitud y precisión que la veleta.

¿Qué le parece?

ME PREGUNTA Dinora Nájera: ¿Cuál es el nombre correcto del karaoki?

LE RESPONDO: La palabra correcta es karaoke y es de origen japonés. Es una forma corta de decir kara (vacía) okesutora (orquesta). Karaoke significa orquesta vacía porque sólo trae la música de acompañamiento sin la voz del cantante.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El hombre teme a la muerte porque ama la vida.