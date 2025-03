Lanzan campaña para detectar cáncer de próstata

El Club Rotario de Torreón lanza su campaña de detección oportuna de cáncer de próstata "Pros-Trátate", en su quinta edición, que habrá de realizarse este domingo 30 de marzo en las instalaciones de la Escuela Primaria Rotario 100 años, de la colonia Zaragoza Sur.

Los detalles de la campaña se presentaron en las instalaciones de la Escuela Primaria, la cual abrirá sus puertas desde las 9:00 y hasta las 13:00 horas del domingo, para recibir a los hombres interesados en realizarse esta prueba de forma gratuita, segura y confiable

"La diferencia de lo que estamos haciendo ahorita en el Centro de Investigación, es que son técnicas moleculares, es decir, es una PCR que no nada más es más certera para la detección temprana del cáncer de próstata y mucho más cómoda", explicó Jorge Haro, del Centro de Investigación Biomédica, quien agregó que la prueba se realizará con una muestra de orina.

Y es que comentó que unos de los problemas por los que no acuden los hombres a una revisión temprana, es la incomodidad, cuestiones socioculturales, incluso la prueba en sangre, "parecieran cosas muy sencillas, pero son motivos por los que los hombres no acudimos a consulta o por los que no acudimos a un laboratorio.

Para la toma de muestra, únicamente se les pide que no hayan ingerido alcohol el día anterior, así como ningún medicamento para la próstata. Incluso no se les pide que acudan en ayunas. Los resultados se obtendrán en 15 días.

De acuerdo con Haro, entres las últimas cuatro jornadas, se han realizado más de 1,300 pruebas, en donde se ha logrado una detección temprana de cáncer de próstata en 20 casos y solo en uno, en una etapa avanzada e incluso con metástasis, aunque el paciente se encontraba asintomático.

Por su parte, el director del Centro de Investigaciones, Francisco López, comentó que la prueba en el medio privado estaría costando unos 8 mil pesos, por lo que invitan no solo a los vecinos de las colonias de los alrededores de Zaragoza Sur, sino del resto de la ciudad, incluso de la región, para que acudan a realizarse esta prueba.

Por su parte, Guillermo de la Paz, del Club Rotario, informó que este viernes a las 19:00 horas, saldrá una rodada por los alrededores del plantel, para invitar a los hombres mayores de 50 años y con antecedentes de cáncer y sobre todo de próstata para que acudan.

De acuerdo con Misael Rivera, representante del Concilio Interestatal de Motociclistas Laguna, que congrega a 28 motoclubes de la región Lagunera y más de 400 participantes, son los que estarán recorriendo las calles y avenidas invitando a los hombres a prevenir un cáncer de próstata o tener una detección temprana.