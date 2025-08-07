Torreón Agua Saludable Partidos Políticos Torreón SEGURIDAD Iglesia católica

LGBT

Lanzan campaña a beneficio de comunidad Transgénero

Lanzan campaña a beneficio de comunidad Transgénero

Lanzan campaña a beneficio de comunidad Transgénero

GUADALUPE MIRANDA

En apoyo a la comunidad Trans de la región Laguna, se lanzó una campaña titulada “Protect the Dolls: segunda etapa”, con la que se invita a donar diversos artículos de uso personal, para que puedan hacer frente a la situación que enfrentan la mayoría de la comunidad, sobre todo por falta de recursos económicos.

En elmensaje que se ha compartido a través del colectivo Red Trans Laguna, que encabeza Paola Valentina Obregón, se explica: “La realidad es dura para muchas chicas Trans en nuestra ciudad. Algunas viven en la calle, otras no tienen qué comer.

Otras simplemente sobreviven y aunque el mundo muchas veces les da la espalda, nosotros no vamos a hacerlo”.

De ahí la necesidad de lanzar la campaña en una segunda edición. Será del 3 de agosto al 22 de octubre, que Protect the Dolls tendrá la misión de abrigar, alimentar, cuidar y abrazar a quienes han sido olvidadas y “quienes no gozan de los privilegios que muchos sí tenemos como un techo”.

La invitación es para donar: artículos de higiene persona, alimentos no perecederos y agua embotellada.


Se explicó que este proyecto más que una colecta, es un acto de amor, un grito de justicia, una red que no suelta a quienes la necesitan, fue el mensaje que se ha compartido en las redes sociales.


De acuerdo con los organizadores cada botella de agua, cada pasta dental, cada kilo de arroz, es una forma de decir “tu vida importa”.


Los centros de acopios que permanecerán durante la campaña son: Apapacho café, ubicado en calle Donato Guerra 235 en el Centro de Torreón; La Ardilla Amarilla, ubicada en privada Ponciano Arriaga 166; Akelarre Studio, ubicado en Lorenzo González 282, Ampliación Los Ángeles; Drev Coffe, de avenida Morelos 517, en el sector Centro de Torreón.


A los interesados en sumarse a este llamado de ayuda, se les pide consultar los horarios de recepción de los artículos. “Porque ellas merecen más que sobrevivir, merecen vivir con dignidad, amor y orgullo”.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: LGBT LGBTTTIQ+ LGBT+ Comunidad trans

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Lanzan campaña a beneficio de comunidad Transgénero


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404688

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx