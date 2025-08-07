Lanzan campaña a beneficio de comunidad Transgénero

En apoyo a la comunidad Trans de la región Laguna, se lanzó una campaña titulada “Protect the Dolls: segunda etapa”, con la que se invita a donar diversos artículos de uso personal, para que puedan hacer frente a la situación que enfrentan la mayoría de la comunidad, sobre todo por falta de recursos económicos.

En elmensaje que se ha compartido a través del colectivo Red Trans Laguna, que encabeza Paola Valentina Obregón, se explica: “La realidad es dura para muchas chicas Trans en nuestra ciudad. Algunas viven en la calle, otras no tienen qué comer.

Otras simplemente sobreviven y aunque el mundo muchas veces les da la espalda, nosotros no vamos a hacerlo”.

De ahí la necesidad de lanzar la campaña en una segunda edición. Será del 3 de agosto al 22 de octubre, que Protect the Dolls tendrá la misión de abrigar, alimentar, cuidar y abrazar a quienes han sido olvidadas y “quienes no gozan de los privilegios que muchos sí tenemos como un techo”.

La invitación es para donar: artículos de higiene persona, alimentos no perecederos y agua embotellada.

Se explicó que este proyecto más que una colecta, es un acto de amor, un grito de justicia, una red que no suelta a quienes la necesitan, fue el mensaje que se ha compartido en las redes sociales.

De acuerdo con los organizadores cada botella de agua, cada pasta dental, cada kilo de arroz, es una forma de decir “tu vida importa”.

Los centros de acopios que permanecerán durante la campaña son: Apapacho café, ubicado en calle Donato Guerra 235 en el Centro de Torreón; La Ardilla Amarilla, ubicada en privada Ponciano Arriaga 166; Akelarre Studio, ubicado en Lorenzo González 282, Ampliación Los Ángeles; Drev Coffe, de avenida Morelos 517, en el sector Centro de Torreón.

A los interesados en sumarse a este llamado de ayuda, se les pide consultar los horarios de recepción de los artículos. “Porque ellas merecen más que sobrevivir, merecen vivir con dignidad, amor y orgullo”.