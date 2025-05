Laguneros organizan 'cooperacha' para comprar al Santos Laguna

En medio del limbo en el que se encuentra el club de futbol Santos Laguna, tras el desastroso Clausura 2025 y quedar 'huérfano' con la salida de Fernando 'El Tano' Ortiz, su situación parece no mejorar, pues corren rumores sobre la posible venta del equipo por parte de Grupo Orlegi.

Recientemente, comenzó a difundirse el rumor del supuesto interés de Grupo Orlegi sobre 'sacrificar' al equipo lagunero y quedarse únicamente con Atlas y Sporting de Gijón.

Fue el periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, quien inició el rumor sobre la posible venta de Santos Laguna por parte de Grupo Orlegi, quienes estarían interesados en ceder el club a un nuevo dueño por la cantidad de 350 millones de dólares.

Dicho rumor no hizo otra cosa más que 'encender fuego' en redes sociales, pues mientras el futuro de Santos sigue siendo incierto y aparecen posibles interesados en adquirir el equipo, internautas no tardaron en hacer de las suyas.

Muestra de ello es un evento en Facebook organizado principalmente por laguneros, el cual tiene como fin juntar una 'cooperacha' para comprar el equipo, tomando como tentativa el precio antes mencionado, 350 millones de dólares , los cuales equivalen a aproximadamente a más de seis mil ochocientos quince millones quinientos cuatro mil doscientos noventa pesos.

'Cooperacha para comprar al Santos Laguna', es el nombre del evento en Facebook que, hasta el momento, acumula a más de 9 mil interesados.

El evento está siendo organizado por un usuario de nombre Eddy C Romo Valenzuela.

Evento de 'cooperacha' para comprar al Santos Laguna (FACEBOOK)

Aunque al momento no hay ningún comunicado oficial sobre la venta del equipo ni de ningún empresario en particular que quiera comprarlo, hace eco el nombre de Maurice Collier.

El empresario lagunero, Maurice Collier, anteriormente ya había dado de qué hablar al mostrarse 'interesado' en adquirir al equipo, lanzando un contundente mensaje a Alejandro Irarragori.

"Alejandro Irarragorri me encuentro en US y paso mucho tiempo en EU. Lo digo por el interés de platicar contigo ya que sé no estás en Mx. Si existe el remoto interés de vender al Club Santos Laguna, hay empresarios laguneros quienes tenemos interés de adquirirlo. Saludos cordiales", dijo el empresario a inicios de año.