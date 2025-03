Lagunero por fin encuentra a su perrito luego de que su búsqueda se hiciera viral

Un lagunero y su familia pasaron por momentos difíciles en estos días.

José Luis Rodriguez Bautista, de Gómez Palacio , extravío a su gran amigo y miembro de la familia, su perrito Yeyo.

Fue el sábado pasado cuando el lomito se salió de su hogar y de inmediato José Luis pidió apoyo en redes sociales.

"Pido de su apoyo para quien me pueda proporcionar información de mi perro. Se me salió por la mañana como a las 10:00 y ya no regresó Por favor si alguien lo ha Visto o lo tiene se lo agradecería me lo dijera yo paso por el", posteó.

De inmediato, Rodriguez Bautista generó empatia, ya que muchísimas personas compartieron el aviso y comentaron.

Ayer, de acuerdo con varios mensajes que le llegaron al gomezpalatino, el perrito había sido visto en varios puntos de Gómez Palacio, a los que el iba desesperado al buscarlo, pero al arribar ya no estaba.

" Vuelvo a pedir de su apoyo para poder localizar a mi perro. Lo vieron en el parque del 5 de Mayo en Gómez Palacio como a las 3-4 pm. Ahí estuve dando vueltas y preguntando a toda la gente, pero no aparece"Amig@s sé que a alguien le gustó mi perro, pero de verdad te pido el favor si alguien lo quiso y lo tiene de verdad les pido o les ruego devuélvemelo porque es parte de mi Familia tengo años con el y neta es parte muy importante en mi vida ojalá se te ablande el corazón", relató.

Y ahora sí, el final feliz se suscitó. Hoy, José Luis recibió una llamada de que Yeyo se hallaba en San Angel de Gómez Palacio. Tomó su camioneta y de inmediato fue por el lomito.

"Muchas gracias a todos Porfin Lo encontré. Gracias a todos por su apoyo, en especial al señor Roberto Muñoz que fue quien se comunicó xonmigo para decirme que lo encontró por el periférico y lo resguardo en su casa en San Angel en Gómez Palacio. Aún hay personas de buen corazón"

Por medio de fotos y videos, se aprecia a Yeyo feliz de reencontrarse con su familia. Las lágrimas no se hicieron esperar.