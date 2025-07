Lady Renta: Familia se niega dejar casa después de no pagar por 10 años

Una familia en Tampico, Tamaulipas se volvió el centro de atención en redes sociales tras negarse a abandonar una vivienda donde vivieron 10 años sin pagar renta. Este acontecimiento fue expuesto por la joven Daniela en TikTok, donde la joven y su madre Irma Guadalupe esperaban el apoyo de las autoridades ya que por cinco años la situación fue retardándose por la distancia.

A través de las redes sociales la joven Daniela subió seis videos donde actualmente se pueden encontrar cuatro de estos, uno de los videos era exponiendo a la señora y su hija dentro de la propiedad haciendo burla de ellas tras los intentos de tener contacto para una solución justa.

Al pasar de los días la joven Daniela subió a sus redes un video donde explica de una forma más detallada, antes que esta familia hubo otra que estuvo por otros 10 años y con ellos no hubo problema alguno y es justo cuando la siguiente familia comienza a mostrar problemas, se menciona que la familia que estaba en esa casa pagó los primeros dos meses y después dejaron de contestar y abrir la puerta, diciendo que no iban a atenderles si no hablaban con los dueños.

“Somos originarias de Tampico Tamaulipas, nos fuimos a Estados Unidos a trabajar como muchos mexicanos. Hace aproximadamente 10 años dejamos la casa a cargo de un familiar, dejó meter a estas personas que salen en el vídeo, que desde hace tiempo no se salen” mencionó la joven.

Durante ese lapso de tiempo varios familiares buscaron la forma de tener contacto con la familia invasora de la casa, pasando cinco años la madre y el padre de la joven Daniela empezaron a pagar los abogados, pero no esperaran que los tramites fueran tan largos y tardados también durante esos 20 años la mujer demostró que todos los pagos de predial, luz, agua, gas, etc. han sido dados por ella en un punto trataron de cortarles la luz e ir a la casa invadida a hablar con las personas que ocupaban el espacio.

La familia que habitaba la casa no permitió que la señora y su hija mostraran los documentos donde se comprueba que la casa es de ellas, ante la negativa la señora Irma dio inicio a la orden de desalojo, pero esta misma tarda de seis meses a un año, la madre y joven esperan una resolución rápida. Al pasar los días aparece un video donde la familia invasora ataca con insultos y agresiones físicas para aun seguir en la casa, pero el día de ayer el desalojo ocurrió tras el apoyo de la comunidad. Siendo esto tendencia en TikTok ya que la joven Dalay fue agredida por Daniela, donde el publico felicitó la acción de la joven tras todos los acontecimientos.