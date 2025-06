La república de Fiats

El daño será incuantificable. Ya lo estamos viviendo. ¿Récord de IED? Casi la totalidad es reinversión. Fresca, ronda el 3%. En la Inversión Fija Bruta, la caída fue de 4.9% en el primer trimestre. El Fondo Noruego abandonó Pemex, porque su Consejo de Ética encontró "múltiples acusaciones y sospechas de corrupción" en la empresa. Los asesores de los fondos de inversión llevan meses sugiriendo no invertir en México y, de tener que hacerlo, cubrirse con arbitrajes o con asociaciones en el extranjero, para poder así litigar fuera. Pronóstico de crecimiento para 2025, 0.1%. Un país sin Judicial, es una república mutilada. Imposible que el Plan México la compensé. Algo muy profundo se quebró este domingo 1. Por más cacareo oficialista sobre los beneficios de esa elección, alrededor de 9 de cada 10 ciudadanos, no los compraron. Los votos nulos, esos sí, fueron récord. Llovieron insultos en las boletas. El enojo está allí.

Pero cómo llegamos al suicidio institucional y colectivo. Quizá eso se quebró. No fue un dislate, una pulsión incontrolable. Es una forma de gobierno que lleva siete años. NAIM: llovieron argumentos técnicos, es insensato. ¡Entiérrese!, la respuesta. Tren Maya: miles de líneas ágata, discusiones, testimonios científicos. ¡Constrúyase!, como el "exprópiese" de Chávez. Desabasto de medicamentos, vamos por el noveno o décimo experimento y sin mejoría perceptible. ¡Sigan el pleito! Los muertos y enfermos sólo pueden recaer en la conciencia de la 4T. Guardia Nacional en manos civiles, nada valió. ¡Así la quiero! Dos Bocas: unanimidad entre los expertos, mejor actualizar las refinerías existentes para procesar nuestro crudo, no construir allí, etc. ¡Constrúyase! El costo en salud pública, sobretodo en menores y adultos mayores por las venenosas emanaciones de Tula rondan los 1 500 mdp. COVID: amuletos en lugar de cubrebocas, 800 000 "muertos en exceso", campeones en personal médico infectado. ¡Eso no existe! Avión: ¡Véndase! Resultado, la Fuerza Aérea al servicio de los ocultos traslados. Sencillo y demagógico. Vender el avión, nos costó dinero.

Pero al ¡Constrúyase! correspondió el ¡Destrúyase! Órganos autónomos que buscaban dar garantías de competencia -que al final beneficia al consumidor- o de transparencia, o de profesionalismo en la asignación de recursos energéticos. La orden fue precisa ¡Destrúyanse todos! Y llegó la continuidad. Los ministros no aceptan los designios divinos de la 4T, ¡Destrúyase a todo el Poder! Pero los problemas de justicia de la gran mayoría de los mexicanos -95%- no están en la SCJN, sino en las policías locales, estatales, en la fragilidad de los expedientes presentados a los jueces por los investigadores, en los recursos a las fiscalías. Cambiar eso sí traería un beneficio. ¡Destrúyase todo!

Pero el Judicial no es una política pública que puede enmendarse. Es parte de la estructura ósea de un estado. Por eso la OEA no sólo tiene facultades para emitir su opinión, tiene la obligación de hacerlo, de prevenir a los otros signatarios. El informe es demoledor, porque la "elección de los acordeones" fue un insulto a un mínimo sentido democrático, fue indigna. No fue un error, fue otra necedad que muestra la creencia de una superioridad moral. A Miguel de la Madrid le tocó dar marcha atrás al entuerto de la nacionalización bancaria. Lo hizo, lentamente, pero lo logró. El mismo partido, en los hechos, corrigió. Ahora tendremos el Poder Judicial menos profesional del mundo, en esto sí, del mundo.

¿Cómo salimos de la trampa autoritaria? Caminos hay, pero todos suponen una contrarreforma constitucional. En esto la tardanza supone más pobreza y más injusticia. Que la oposición avance hasta desplazar a Morena, aún suponiendo un vuelco en el 2027, no basta. Falta el Senado y las legislaturas estatales.

¿Sheinbaum estadista, dando la vuelta en U y evitando el naufragio?

¿O prevalecerá la necedad suicida? Fue un éxito.