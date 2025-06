Jaque Mate

“En política nunca nada pasa por accidente. Si pasa, puedes apostar que así se planeó”, Franklin D. Roosevelt

Los operadores de Morena podrían volverse multimillonarios si se dedicaran al noble arte de la apuesta deportiva. Cada vez es más claro que le pegaron a la quiniela, pero no crea usted que a una quiniela sencilla de solo nueve competencias. Sus acordeones no solo previeron a los nueve candidatos por los que votaría el pueblo bueno y sabio para ministros de la Suprema Corte, como quedó de manifiesto ayer cuando se concluyó el recuento del INE -no de los ciudadanos-- de los votos para el máximo tribunal, sino que los resultados preliminares para el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral muestran que traen un promedio de bateo de mil que nunca ha alcanzado ningún pelotero.

Los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán todos morenistas o muy cercanos al gobierno. Esto es muy importante por las enormes facultades que tiene este tribunal, el cual podrá sancionar a los jueces y magistrados que no se porten bien; tendrá incluso la posibilidad de presentar acusaciones penales contra ellos y encarcelarlos. Si bien en todos los países con estado de derecho los acusados por una falta administrativa o delito tienen la posibilidad de acudir a un tribunal de apelación cuando una primera corte los declara culpables, aquí el Tribunal de Disciplina acusará y decidirá y sus decisiones serán inapelables. Con justa razón se le señala como la Santa Inquisición del nuevo sistema judicial. Será el tribunal encargado de mantener bajo control a todos los jueces y magistrados para evitar que no puedan salirle al ejecutivo con el cuento de que la ley es la ley. Y sí, los operadores de Morena, los que prepararon los acordeones, atinaron con absoluta precisión a los cinco magistrados que serían electos por el pueblo.

Pegarle en una quiniela a nueve de nueve ministros es bastante sorprendente, pero además a cinco de cinco magistrados del Tribunal de Disciplina es poco menos que milagroso. En Morena conocen tan bien al pueblo bueno que pueden prever 14 de 14 decisiones populares a pesar de que cientos de candidatos estaban conteniendo por los cargos.

Pero ahí no para la increíble buena suerte o puntería de los operadores del partido oficial. A los nueve ministros y cinco magistrados de disciplina, hay que sumarles la previsión de la decisión del pueblo por los dos nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Los dos candidatos en los acordeones de Morena, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, fueron también votados mayoritariamente por la voluntad del pueblo. Se unirán así a la mayoría de tres contra dos que ya tiene Morena en la Sala Superior, con la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y los dos Felipes, de la Mata y Fuentes Barrera, para asegurar que nunca más el partido oficial pueda perder un voto en esa sala. Esto aumentará la suerte en el futuro de los operadores de Morena.

Todos sabemos, claro, que los acordeones eran simples sugerencias: el pueblo puede siempre en su sabiduría elegir a los candidatos que quiera. Por eso mismo hay que asombrarse ante la enorme puntería de los previsores acordeonistas de Morena. Se han llevado el carro completo; su maestro, Manuel Bartlett, estará muy orgulloso de sus muchachos. Pero si estos operadores decidieran cambiar de profesión, podrían concentrarse en las apuestas deportivas. ¿Se imagina usted lo que podría ganar alguien que atina a todos los ganadores de una quiniela de 16 resultados?

ARMAS

La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos fue unánime. Los nueve jueces (allá no son ministros), tanto los conservadores como los progresistas, determinaron que las leyes estadounidenses confieren inmunidad a los fabricantes de armas ante las demandas. Cualquier buen abogado se los pudo haber dicho desde un principio.

www.sergiosarmiento.com