La Peña Beisbolera

El segundo juego de la serie de Algodoneros del Unión Laguna contra Charros de Jalisco, iniciado el sábado 12 de julio en el Estadio Panamericano, ubicado en Zapopan, fue pospuesto por lluvia. Ese encuentro, que arrancó a las 6 de la tarde y fue suspendido a las 7:11 pm, cuando estaba por dar principio la quinta entrada, la pizarra indicaba 6 carreras contra 1, favorable al Unión Laguna. Como dato relevante, en el primer inning de este juego pospuesto, Albert Lara había conectado tremendo cuadrangular que fue grand slam, es decir, lo bateó con las bases ocupadas por tres compañeros, bueno para cuatro carreras producidas.

Por una interpretación que no parece correcta del Reglamento de la Liga Mexicana de Beisbol, en estos casos el juego suspendido se debe realizar en una fecha posterior, si ello es posible, por lo general el día siguiente, pero volviéndolo a iniciar. Lo que significa que el grand slam de Albert Lara no contó para los números de su estadística personal, lo cual no parece justo. Habría sucedido lo mismo, sólo por poner el ejemplo, si en ese juego suspendido y luego vuelto a empezar el ciclo (sencillo, doble, triple y cuadrangular) bateado por Nick Torres en el primer juego del domingo se hubiera registrado en el encuentro fallido del sábado, tampoco habría ido a sus números. ¿Es justo? ¿Qué dispone al respecto el Reglamento de la LMB? La regla 7.02 inciso a) de dicho Reglamento dice que: “un juego se convertirá en un juego suspendido, que debe COMPLETARSE en una fecha posterior, si el juego (es) terminado (entiéndase: interrumpido) por cualquiera de las siguientes razones: … (numeral 5. por) El estado del clima…” si el encuentro no se considera aún oficial, es decir, cuando no ha llegado a “4 ½ entradas con el equipo local al frente (con mayor número de carreras), o 5 entradas con el equipo visitantes al frente o empatado”. Fue precisamente el caso del juego del sábado contra Charros.

En congruencia con la regla anterior, la regla 7.02 inciso b) dispone que “un juego suspendido deberá ser REANUDADO y COMPLETADO” … “1) Inmediatamente antes del próximo juego sencillo programado entre los dos equipos en el mismo campo”.

¿Por qué entonces no se aplican ambas disposiciones como claramente se entiende lo que dicen? Probablemente la confusión derive del contenido del numeral 8 de la misma regla 7.02 b), que a la letra dice: “Si un juego es suspendido antes de convertirse en un juego reglamentario (oficial), y se REANUDA antes de otro juego regularmente programado, el juego regularmente programado se jugará a siete entradas”.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que el segundo juego de la doble cartelera será a 7 entradas, pero que el suspendido se reanuda y se puede interpretar, por no decir el Reglamento otra cosa, que llegará a sus nueve innings. Así, el juego suspendido por lluvia el sábado en Zapopan se debió haber reanudado el domingo en la 5ª entrada, como estaba la pizarra y dónde y cómo se había quedado el encuentro suspendido, y terminado en la 9ª entrada. De este modo sólo se habrían jugado 5 innings y no 7 como se jugaron, al volverse a empezar el juego suspendido, afectando injustamente, en el caso, a Albert Lara.

En términos de lo dispuesto por el Reglamento de la LMB, la anterior es la interpretación y aplicación correcta a estos casos de juegos suspendidos, en el que nos ocupa por el estado del clima, es decir, por la lluvia que no permitió continuar las acciones el sábado.

Lo curioso de todo esto es que la debida interpretación de estas disposiciones sólo se aplica correctamente en los juegos de playoff, es decir, en la postemporada.

Es probable que el origen de éste y otros problemas relativos a la interpretación y debida aplicación de las reglas del beisbol, deriven de la pésima primera traducción que se hizo al español de su reglamento. Es una historia que amerita ser contada.