La Peña Beisbolera

El pasado domingo, 22 de junio, en el tercer juego de la serie de Algodoneros contra Bravos de León, se tributó muy merecido homenaje a Antonio Pollorena, uno de los más grandes lanzadores mexicanos de todos los tiempos.

El homenaje consistió en develar la placa que lleva su nombre en el Paseo de las Estrellas, ubicado en el interior del Estadio de la Revolución. Posteriormente, al reiniciarse el juego después de la suspensión causada por la lluvia, quedó inscrito su nombre en la barda del jardín izquierdo, así como el número del uniforme que portó durante sus años de militancia con el Unión Laguna, que fue el 22, lo cual significa que nadie más en esta franquicia lo podrá utilizar, en señal de homenaje permanente al gran “Toño” Pollorena. Cabe aclarar que de hecho su número ya estaba formalmente retirado desde 2007.

Asimismo, en ese momento del juego se encendió la caja luminosa en la que aparecen en color rojo su nombre y su número de franela, caja colocada en la parte superior de los palcos centrales del propio Estadio de la Revolución.

Antonio “Toño” Pollorena, oriundo de San Miguel Zapotitlán, poblado cercano a Los Mochis, Sinaloa, donde nació el 17 de abril de 1947, llegó para jugar como lanzador del Unión Laguna en la temporada de 1972 y permaneció en el equipo hasta el inicio de la campaña de 1979, cuando fue cambiado al de León por el formidable toletero Héctor Espino. Posteriormente regresó a la novena lagunera en el año de 1985, durante una breve estancia, para retirarse del beisbol profesional aquí, un noble gesto para la plaza donde tuvo los mejores años de su brillante trayectoria en la pelota mexicana.

Durante los ocho años de su principal periodo con Unión Laguna, que fue de 1972 a 1979, Pollorena ganó 125 juegos. Pero lo más relevante de su actuación fue que en la mitad de ese periodo, es decir, durante cuatro temporadas consecutivas obtuvo 20 o más triunfos, como sigue: en 1974 fueron 25 sus victorias y exactamente 20 en cada uno de los tres años siguientes. Nadie más, en los cien años de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ha realizado una labor monticular de tan enorme altura. Es decir, ganar veinte o más juegos en cuatro temporadas consecutivas.

Si lo anterior, para los estándares actuales, ya nos parece de por sí increíble, más parecerá lo siguiente: en esos cuatro gloriosos años con Unión Laguna, en los que Pollorena acumuló 85 triunfos, inició lanzando 126 juegos, de los cuales cubrió toda la ruta nada menos que en 97 de éstos.

Aparte de que en 52 juegos lanzados por él no le anotaron carrera.

¿Quién realiza ahora este tipo de proezas? Antonio Pollorena participó en 22 temporadas (de 1965 a 1985) de la LMB, durante las cuales su efectividad (carreras limpias admitidas por cada nueve innings lanzados) fue de 3.02.

Y en la Liga del Pacífico (de invierno) participó en 19 campañas y su efectividad fue incluso mejor: 2.85. En total, en la LMB se acreditó 233 triunfos y 97 en la LMP, para sumar 330 juegos ganados por Pollorena. Desde el 22 de junio de 1991 ocupa un lugar en el Salón de la Fama del beisbol mexicano, en Monterrey.

Amablemente, el amigo Martín Infante de la Riva, cronista y gran apasionado del deporte rey, me invitó a participar en su programa radiofónico beisbolero del sábado anterior, donde entrevistó al gran “Toño” Pollorena. Entre otras, me permití formularle las siguientes dos preguntas: cuál era su repertorio de lanzamientos y, toda vez que en su época no existían aún las pistolas de radar, cuál estima que era la velocidad de sus pitchadas. Respondió que sólo tenía tres tipos de lanzamientos: la recta, el slider y lo que él creía (así lo dijo) que era el cambio. Y en cuanto a su velocidad, considera que llegó a lanzar entre 90 y 95 millas.

Una felicitación a la directiva de Algodoneros, presidida por el licenciado Guillermo Murra Marroquín, porque estos homenajes a las grandes figuras que a lo largo de 85 años han formado parte y dado gloria al equipo de la Comarca, además de merecidos, contribuyen a dar identidad a la conocedora afición beisbolera de La Laguna.

PEÑA El próximo lunes 30 de junio se reunirá la Peña Beisbolera de La Laguna, a las 7 pm, en el lugar que oportun