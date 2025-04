La Peña Beisbolera

El domingo pasado concluyeron las tres primeras series de la actual campaña de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), de las 31 que comprende el calendario de la temporada regular. En un abrir y cerrar de ojos, se ha consumado ya la décima parte de los juegos programados. A los Algodoneros les han correspondidos dos series de visitantes y sólo una en casa, la de inauguración.

Tal vez sea demasiado pronto para hacer una primera evaluación con lo que hasta el domingo se llevaba jugado, principalmente en razón de aún no termina de ajustarse el pitcheo ni el bateo, en prácticamente todos los equipos de la Liga. Como tampoco acaban de conocerse ni coordinarse bien los diversos elementos que la temporada pasada no estuvieron en la escuadra en la que ahora militan.

A pesar de lo anterior, sí vale la pena una aproximación preliminar a los resultados de los primeros nueve juegos sostenidos.

A Unión Laguna le ha ido más bien que mal. En la tabla de posiciones de la Zona Norte el equipo aparece empatado en la segunda posición con los Dorados de Chihuahua, ya que ambos equipos tenían hasta el domingo 6 juegos ganados y 3 perdidios, exactamente en las mismas condiciones, ya que los dos registraban seis juegos en gira y tres en casa.

En la cima están, con 7 ganados por sólo dos derrotas, los Sultanes de Monterrey y los Tecolotes de los Dos Laredos. Pero con una diferencia: los regios sólo han tenido 3 juegos en casa y los Tecolotes 6.

Parece que no, pero la localía sí hace a veces diferencia. De cualquier manera, en el amanecer de la campaña claramente se van perfilando cuáles podrán ser los equipos a vencer para Unión Laguna: Sultanes y Tecolotes y no tanto, en apariencia, como se pensaba, los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova, aunque todo puede suceder. La cuestión se pondrá desde luego más interesante y requerirá pronfundizar el análisis cuando vengan las series interzonas.

Por otro lado, como ya se esperaba, desde el inicio de la campaña ha quedado claramente de manifiesto que Unión Laguna tiene en el bateo su principal fortaleza y en el pitcheo su mayor debilidad. Por lo que hace a la ofensiva, es decir, al bateo, de los veinte equipos de toda la Liga el Unión Laguna ocupa el lugar número 4, y en cuanto al pitcheo tiene la posición 12.

En el bateo ocurre algo significativo. Los Diablos Rojos ocupan el liderato (lo mismo que en juegos ganados con 8-1, pero de la Zona Sur), pues su bateo colectivo es de .361 y le siguen Dorados de Chihuahua (con .339), Olmecas de Tabasco (con .317) y en la cuarta posición aparecen los Algodoneros con .315.

Sin embargo, entre los 50 jugadores con mejores porcentajes de bateo de toda la Liga sólo aparecen cuatro del Unión Laguna, a saber: Schwindel con .407, Schoop con .400, Stowers con .371 e Isán Díaz con .355, respectivamente en las posiciones 21, 24, 34 y 42. ¿Qué indica lo anterior? Que en general el bateo de cada uno de los jugadores de posición de UL, individualmente considerados tiene menor grado de dispersión que en los demás equipos.

En lo que al pitcheo se refiere, es otra cosa. Medido en término de carreras limpias admitidas por cada 9 innings lanzados (indicador también conocido como efectividad), la serpentina de Algodoneros ocupa el lugar 12 (recuérdese que en bateo es el número 4) con 6.04 de efectividad. Los tres equipos con mejores números en este rubro son: Dos Laredos con 2.90, Monterrey con 3.56 (ambos equipos con 7 juegos ganados y 2 perdidos), le sigue Campeche con 3.81 y en cuarto lugar Tijuana con 4.08, a pesar de lo cual los Toros sólo han ganado 3 juegos y perdidio 6.

En conclusión, se puede decir que Unión Laguna va bien gracias a su bateo, pero que en cualquier momento la situación puede cambiar si su pitcheo no mejora de manera sensible. En particular, si sus mejores toleteros se lesionan o entran en un slump, o si el equipo cae en un slump colectivo, que suele suceder. Tener esto muy presente.