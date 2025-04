La Peña Beisbolera

El sábado anterior, 5 de abril, el equipo de casa, Unión Laguna enfrentó en un juego de exhibición, de una serie de tres, al club Toros de Tijuana. Muy al principio del encuentro, al filo de la tercera entrada, se desató fuerte tolvanera (ventisca con polvo), típica de la región. Fue de tal magnitud que provocó el desprendimiento y rotura de tres de las lonas publicitarias que se encuentran colgadas fuera del terreno de juego, atrás de los jardines. Luego se dejó sentir un inesperado cierzecillo, un tanto cuanto sutil, que entre los asistentes hizo bajar el consumo de cerveza y aumentar el de café.

El mal tiempo provocó que algunos aficionados se preguntaran si el juego debía suspenderse o en su caso cancelarse. Esta cuestión, en apariencia tan sencilla, tiene sus complejidades en el beisbol profesional y aun en el amateur. Y obviamente su importancia, desde luego cuando se está en temporada regular y en la práctica ninguna si corresponde a un juego amistoso de pretemporada, como fue el caso del sábado.

Sobre el punto, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) distingue entre juego pospuesto, juego suspendido y juego cancelado. Naturalmente, a cada uno de estos conceptos la LMB les asigna una definición diferente. Analizadas las tres definiciones en conjunto, el concepto de juego cancelado queda poco claro. El asunto amerita ser abordado, incluido su aspecto histórico, en una serie de dos o tres artículos a publicarse posteriormente. Por lo pronto, bien vale la pena un primer acercamiento al tema.

La LMB define como CANCELADO “un juego que AÚN NO HA INICIADO no se puede llevar a cabo por factores climáticos u otros imprevistos, y por imposibilidad de calendario y/o logística no puede realizarse en una fecha posterior” (Anuario Quién es Quien 2024, pág. 86).

Sin embargo, la propia LMB en su estadística sí incluye como juegos cancelados aquellos que habiéndose iniciado no llegan más allá de la quinta entrada y que luego de haber sido momentáneamente interrumpidos por razones climáticas u otras causas que impiden su reanudación a lo largo de tres medias horas (que no son lo mismo que una hora y media), el cuerpo de ampayers declara su suspensión definitiva ese día y eventualmente la Liga su cancelación. La LMB lleva un registro puntual de los juegos cancelados de cada temporada.

En los últimos quince años, a partir de 2010 y hasta la campaña de 2024, se han cancelado 212 juegos, los cuales dan un promedio de 16.3 juegos cancelados por temporada. Respecto de los números anteriores, procede aclarar que no incluyen el año 2020, en el que no hubo temporada a causa de la pandemia de Covid19, y tampoco el año 2021, que tuvo una temporada corta, porque la LMB no dio a conocer en su Anuario esta estadística. Del mencionado periodo de quince años, la temporada que registró el menor número de choques de pelota cancelados fue la de 2014 con 11, y la de mayor número la de 2017, que tuvo 27. De los 212 juegos cancelados que arriba se mencionan, sólo tres han sido en el Estadio de la Revolución, como sigue: el 22 de mayo de 2014 (por tolvanera), el 28 de junio de 2015 y el 18 de mayo de 2023.

REUNIÓN

El jueves de la semana pasada, el licenciado Guillermo Murra Marroquín, presidente del Unión Laguna, invitó a desayunar a un grupo de personas ligadas al beisbol. Durante casi dos horas en amable y muy cordial charla, intercambiaron opiniones, comentarios e información en torno al deporte rey los aficionados y amigos Guillermo Garibay Borrego, Diego Montemayor, Luis Dovalina, Gerardo Dueñes Correa, Felipe Rodríguez (scout), José Juan Bellazetín (exbeisbolista profesional), Héctor Pimentel Talamantes (cronista e historiador del beisbol lagunero), el licenciado Roberto Fernández Espinoza (coordinador de comunicación del Unión Laguna), desde luego el anfitrión licenciado Murra Marroquín, así como el autor de estas líneas. Se fijó fecha para la siguiente reunión, de la cual tomaron debida nota cada uno de los asistentes. Vale