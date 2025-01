La Peña Beisbolera

Como se dijo aquí la semana pasada, contra lo que probablemente muchos suponen, el beisbol no se inventó en un determinado y preciso momento, del que se pueda señalar día, mes y año. No, no surgió de la noche a la mañana ni de un día para otro. Fue más bien producto de la evolución de otros deportes (como el criquet o el rounders, entre otros), con los cuales el deporte rey sólo guarda remoto parecido.

Seguramente el surgimiento del beisbol, como ahora lo conocemos, fue el resultado de un proceso de evolución que fue perfeccionando su diseño. Hasta llegar a ser lo que es hoy: una disciplina deportiva que armoniza talento, fuerza física, destreza y vigor con inteligencia. Es decir, estamos hablando del esquema deportivo mejor acabado del ingenio humano.

Como bien saben quienes lo practican o lo han practicado, jugar beisbol exige preparación y condición física. Algunos lo ven como un deporte lento, pero no toman en cuenta que ciertas jugadas exigen no sólo movimientos rápidos sino verdaderamente centellantes, como quizá ninguna otra disciplina deportiva. Exige además el beisbol estrategia, cuya elaboración requiere a su vez esfuerzo intelectual y echar mano de abundante información estadística, en lo que probablemente se ha exagerado con la llamada “sabermetría”, posible gracias al portentoso avance que en las últimas décadas han registrado las nuevas tecnologías de la información. Pero que lamentablemente ha pretendido sustituir a la experiencia y a la intuición, muy valiosas por supuesto, de los managers o pilotos de los equipos y su cuerpo técnico. Una herramienta, un medio, a la que se trata de dar una dimensión que no tiene. En fin, un interesante tema de discusión.

NOTAS

Interesante la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, cuya primera serie de playoffs inició el pasado 1 de enero, y que en general ha registrado en sus cuatro frentes, juegos muy cerrados y buen beisbol. Habrá que darle mayor seguimiento a las próximas series. Tener presente que este año la Serie del Caribe tendrá como sede la ciudad de Mexicali, del 31 de enero al 7 de febrero.

Muy animada y participativa la primera reunión de este año de la Peña Beisbolera de La Laguna el pasado lunes 6 de enero, en la que además se partió la rosca de Reyes.