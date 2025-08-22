Finanzas CANACINTRA Inflación FINANZAS PERSONALES Regreso a Clases LAVADO DE DINERO

La Laguna tiene una fuerza industrial que merece ser reconocida y potenciada: presidenta nacional de Canacintra

María de Lourdes Medina Ortega explicó que el plan estratégico de Canacintra para los próximos meses se alinea con los intereses de Sheinbaum y su Plan México

FABIOLA P. CANEDO

En el marco de una gira de trabajo por la región Laguna, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que el Plan México es una estrategia que busca fortalecer el desarrollo industrial del país con una visión integral, incluyente y de largo alcance.

Destacó que aunque el plan tiene alcance nacional, la región Laguna representa un ejemplo de orgullo y potencial productivo que debe ser aprovechado.

“Más que para la Laguna, el Plan México lo estamos vislumbrando para todo el país, pero esta región tiene una fuerza industrial que merece ser reconocida y potenciada”, afirmó.

La presidenta nacional explicó que el plan estratégico de Canacintra para los próximos siete meses se alinea con los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado su compromiso con la industrialización del país. En este sentido, subrayó la importancia de los corredores del bienestar y los polos de desarrollo como ejes clave para impulsar la productividad y la competitividad nacional.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el énfasis en la formalidad empresarial como motor de desarrollo. Medina Ortega recordó que el 100% de las empresas afiliadas a Canacintra operan dentro del marco legal, lo que representa una base sólida para construir políticas públicas efectivas. 




“Si seguimos impulsando empresa, si seguimos siendo formales, vamos a fortalecer el país. La industria organizada es formal, y eso nos distingue”, señaló.




Asimismo, hizo un llamado a erradicar la informalidad y combatir prácticas ilegales que afectan la competitividad de las empresas. Como ejemplo, mencionó la producción de mercancías apócrifas que circulan en el mercado sin respetar derechos de marca ni estándares de calidad. 




“Cuando encontramos que se fabrican playeras con marcas que no son nuestras, estamos frente a un problema de ilegalidad que debemos enfrentar con firmeza”, advirtió.




Medina Ortega concluyó que el Plan México busca consolidar una red industrial sólida, formal y conectada, capaz de responder a los retos del entorno económico global. 




“Tenemos el 18% del Producto Interno Bruto. Si seguimos por este camino, con visión estratégica y unidad, vamos a lograr un impacto positivo en todo el país”, expresó.




               
               


               

               
               

               
               
               
