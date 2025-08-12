La Laguna se alista para la primera Copa San Isidro de Softbol

Con la participación de los mejores equipos del país, a partir del próximo miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de la Copa San Isidro de Softbol, que promete entregar grandes emociones sobre el diamante.

PRIMERA FUERZA

En conferencia de prensa, fueron dados a conocer los pormenores de este campeonato que se jugará del 3 al 6 de septiembre, en los campos del Club Nuevo San Isidro, con escuadras en las ramas varonil y femenil. La reunión informativa fue encabezada por Florentino Contreras López, presidente del Consejo Directivo del Club Deportivo San Isidro, quien estuvo acompañado por Sergio Contreras Cabral, presidente de la Asociación de Softbol de La Laguna, afiliada a la Federación Mexicana de Softbol. También estuvieron presentes, miembros del comité organizador, como Humberto Lastiri, Carlos García y Mario Algárate, quienes se dijeron contentos por la realización de este certamen que admite a peloteros de todos los estados e incluso, extranjeros; se trata de un torneo de equipos de conformación libre, no son selecciones municipales, estatales o regionales.

Se esperan equipos procedentes de diversas latitudes, como Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, mientras que en la Comarca Lagunera, al momento ya están confirmados cuatro equipos varoniles y otros cuatro equipos femeniles; la sede será el Club Nuevo San Isidro. El torneo tiene bastante relevancia para las damas softbolistas, pues al estar en fechas cercanas al inicio de la temporada en la Liga Mexicana de Softbol, los juegos podrán servir como fogueo para los equipos y también como un espacio para detección de talento por parte de los scouts de los equipos.

Se estima una atractiva derrama económica, debido a la visita de numerosos jugadores y familiares procedentes de otras entidades, lo que activará diversos giros, como hospedaje, transportación y alimentos; el torneo tendrá como hotel sede al Ibis, debido a su cercanía con las instalaciones de Nuevo San Isidro. Las inscripciones ya están disponibles mediante depósito a cuenta bancaria, todos los jugadores deberán tener cubierto su registro Renade, sin importar el estado en el que residan, podrán jugar con el equipo que decidan.

No hay restricciones de edad para participar en el torneo, lo que le agrega un toque interesante, pues elementos de selecciones nacionales juveniles, podrán jugar en contra de peloteros que acumulan mucha experiencia, incluso en torneos internacionales. Dentro de los selectivos del Club San Isidro, se tiene contemplado a peloteros laguneros que han sido mundialistas juveniles, como Miguelito Reyes, Miguel Meraz, Gael Rojas, “Fredy” Sonora y Carlos “Quesos” Rodiles, quien actualmente está con el selectivo mexicano Sub 18, jugando un campeonato en Praga, República Checa.

Los aficionados laguneros tendrán acceso a las instalaciones de Nuevo San Isidro, con un costo representativo, para poder observar los juegos.