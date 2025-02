La impresionante cantidad mensual que Kanye West paga de manutención a Kim Kardashian

Kim Kardashian y Kanye West, que formaron uno de los matrimonios más comentados de la industria del entretenimiento, se casaron en 2014 y se divorciaron en 2021 tras varios conflictos.

Tuvieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, quienes complicaron su separación. La relación fue conocida por su dramatismo y controversias, incluyendo problemas de salud mental del rapero. Tras su divorcio formalizado en 2022, ambos continuaron sus vidas por separado, pero durante mucho tiempo sus problemas fueron ampliamente discutidos, con Kanye exponiendo detalles mientras Kim optaba por el silencio.

MÁS INFORMACIÓN ¿Cuánto cuesta la mansión donde se grabó el reality de las Kardashians? Kris Jenner la pone a la venta

Recientemente, Kim Kardashian reveló en el podcast On Purpose el motivo principal de su divorcio con Kanye West, señalando que no podía ayudar a alguien que no quería ayuda. Aunque no lo considera un "fracaso", reconoció que la relación no funcionaría. Tras más de un año de negociaciones y disputas legales, ambos llegaron a un acuerdo beneficioso.

¿Cuánto recibe Kim Kardashian de Kanye West?

La custodia de sus hijos fue un tema clave: aunque West mostró poco interés en cooperar, acordaron compartirla al 50%, con los niños pasando el 80% del tiempo con Kim. Además, la socialité recibe una pensión mensual de 200,000 dólares (aproximadamente 179,000 euros), y Kanye cubre la mitad de los gastos educativos y de seguridad de los hijos, según Forbes.

El reparto del patrimonio inmobiliario de Kim Kardashian y Kanye West fue simplificado por su acuerdo prenupcial. Según medios, Kanye tiene una fortuna de 1,8 mil millones de dólares (1,6 mil millones de euros), mientras que Kim posee más de 1000 millones de dólares (895 millones de euros).

Ambos lograron dividir sus activos sin complicaciones, lo que refleja la magnitud de su unión. En definitiva, su matrimonio ha sido uno de los más millonarios y destacados de los últimos tiempos.