¿Cuánto cuesta la mansión donde se grabó el reality de las Kardashians? Kris Jenner la pone a la venta

Seguramente en más de una ocasión habrás escuchado hablar sobre alguna de las hermanas del clan Kardashian Jenner, que se dieron a conocer gracias al reality Keeping Up with the Kardashians, y ahora la mansión en la que se grabó está a la venta.

¿Cuánto cuesta la mansión donde se grabó Keeping Up with the Kardashians?

La matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner ha decidido poner a la venta la icónica mansión que fue el escenario de innumerables momentos del exitoso reality show Keeping Up with the Kardashians.

Esta mansión adquirida en el año 2010, por Kris Jenner y Caitlyn Jenner (conocido como Bruce Jenner y ex esposo de Kris), se convirtió en el hogar de la familia durante varios años y fue el escenario de numerosas reuniones familiares, fiestas y momentos clave que fueron capturados por las cámaras del reality show.

Con seis habitaciones y ocho baños esta propiedad de más de ochocientos metros cuadrados y que fue adquirida por cuatro millones de dólares, fue testigo del crecimiento y la evolución de las hermanas Kourtney, Kim, Khloé, Kylie y Kendall, y su hermano Rob.

Sus amplios espacios, piscina, cocina gourmet y lujosos acabados la convirtieron en el epicentro de la vida familiar y social de una de las familias más famosas del mundo. La propiedad, ubicada en Hidden Hills, California, ha sido puesta en el mercado por la impresionante suma de 13.5 millones de dólares.

¿Por qué Kris Jenner vende la mansión Kardashian?

Aunque Kris Jenner no reveló las razones oficiales detrás de esta decisión, en un comunicado que envió Kris Jenner al The New York Times compartió:

“He compartido tantos recuerdos inolvidables en esta increíble casa con mi familia. Estoy emocionada de ver cómo comienza una nueva etapa con sus próximos propietarios, está lista para su próximo capítulo”.

Antes de poner su casa a la venta, Kris Jenner contrató al reconocido diseñador Ryan Saghian, quien fue el encargado de re imaginar una de las propiedades más emblemáticas de la cultura pop.

El diseñador renovó casi todo el mobiliario, incorporando piezas de Eichholtz, un lujoso mayorista europeo, y añadió nuevas obras de arte personalizadas, además de varias lámparas de araña hechas a medida.

Por un costo adicional de 400.000 dólares, la casa puede adquirirse completamente amueblada, aunque los compradores no podrán quedarse con el sillón favorito de Kris Jenner, que se encuentra en la oficina de la casa, ya que la famosa personalidad de televisión y mánager de sus hijas se lo llevará consigo.

