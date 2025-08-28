La fiebre del Kpop

Hace unos días se celebró una nueva edición de la Kpop Con, un evento que reunió a cientos de fanáticos de la cultura coreana. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de espectaculares presentaciones de talentosos grupos de dance cover, exploraron diversas tiendas con mercancía temática y vivieron la emoción del concurso de baile, que se destacó por la energía, creatividad y pasión de sus participantes, convirtiéndose en el momento más esperado del día.