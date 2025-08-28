Nosotros Eventos columnas Sociales

La fiebre del Kpop

Lucía Sánchez, Juan Pablo Sánchez y Paty Pérez.

Lucía Sánchez, Juan Pablo Sánchez y Paty Pérez.

Hace unos días se celebró una nueva edición de la Kpop Con, un evento que reunió a cientos de fanáticos de la cultura coreana. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de espectaculares presentaciones de talentosos grupos de dance cover, exploraron diversas tiendas con mercancía temática y vivieron la emoción del concurso de baile, que se destacó por la energía, creatividad y pasión de sus participantes, convirtiéndose en el momento más esperado del día.

Leer más de Nosotros

Síguenos en Google News

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Nosotros

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Lucía Sánchez, Juan Pablo Sánchez y Paty Pérez.

Clasificados

ID: 2409777

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx