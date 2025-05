La estética buchona

En la actualidad, en México, es común utilizar el término “buchón” para referirse a un estilo de vida extravagante en el que se exagera la forma de vestir, de actuar y de gastar, con características asociadas a la narcocultura. La zona norte del país es donde los “buchones” suelen encontrarse con mayor facilidad, aunque ya se convirtieron en símbolos de moda para el resto del territorio nacional.

Aunque no se sabe con exactitud de dónde se originó este término, la teoría más aceptada es que pudiera ser de las descendientes de las palomas bravías, es decir, las palomas buchonas. La característica principal de estas aves es que su pecho es muy prominente. Poseen también una capacidad nata para seducir a sus parejas inflando esta parte de su cuerpo, usando esta habilidad como un método de conquista cuando buscan aparearse. Además es una especie fina, por lo que se relaciona con un poder adquisitivo alto.

De forma similar, las personas llamadas buchonas suelen mostrar sus atributos para resaltar sobre los demás. Por ejemplo, hablando específicamente de la ropa, pareciera que entre más se vea el logo de la marca en una prenda, más acorde a su estilo.

Otra teoría del origen de esta palabra es que proviene de la marca de whisky Buchanan’s, una de las bebidas favoritas de esta subcultura, pues consideran que su precio les brinda reconocimiento social.

RELACIÓN CON EL NARCO

Según el lingüista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), José Martínez, el término buchón surgió con la intención de señalar a quienes estaban dentro del mundo del narcotráfico, especialmente los capos (y sus parejas) que, aunque no son los líderes de los cárteles, sí cuentan con suficiente poder monetario para adquirir artículos de lujo que no pasan desapercibidos, pues suelen lucirlos sobremanera, exaltando así su estatus.

Foto: Instagram/ @kompa.oficial

Sin embargo, el término buchón se utilizó, después, para designar a quienes no cuentan con estas capacidades económicas ni están vinculados a los grupos criminales, sino que solamente aparentan estarlo a través de artículos (de imitación o simplemente vistosos) que supuestamente son caros. Suelen exagerar, incluso más que los verdaderos capos, en la cantidad de accesorios que portan.

Una vez que en el estado de Sinaloa se popularizó el uso de esta palabra, se extendió por todo el país, provocando que los buchones conformaran una nueva subcultura con características determinadas, como las ya mencionadas.

Dentro de la gran diversidad cultural mexicana, la subcultura buchona ha tenido su auge en los últimos años, a partir del incremento del crimen organizado en el territorio nacional.

PERSONIFICACIÓN

La vestimenta es una pieza clave en este grupo. En el caso de las mujeres, también resalta su físico, pues se caracterizan por tener una figura voluptuosa, por lo general lograda mediante cirugías plásticas.

Un claro referente para este tipo de mujeres es Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La exreina de belleza del Festival de Canelas (Durango) posee un rostro moldeado quirúrgicamente, caderas prominentes y labios gruesos; utiliza accesorios y ropa cuya marca puede leerse con facilidad, y goza de una vida llena de viajes y lujos, claro, ligada al narcotráfico.

En este camino de la vida, el consumo excesivo es tan natural que no les interesa el daño que esto pueda ocasionar. El cuidado del medio ambiente es algo que no importa al momento de comprar, pues gastar en cantidades exageradas es sinónimo de poder.

Emma Coronel. Imagen: Instagram/ @therealemmacoronel

La música es otra característica del estilo buchón. Los narcocorridos (evolución de los corridos tradicionales) pueden considerarse el género por excelencia de esta cultura. Se trata de canciones que narran el estilo de vida de los capos del narco, resaltando sus posesiones materiales, su poder, y hasta su consumo de bebidas y estupefacientes, todo derivado de sus prácticas dentro del crimen organizado.

Pero no olvidemos que el término buchón se emplea, principalmente de forma despectiva, para llamar a quienes intentan imitar a los narcotraficantes sin contar con el presupuesto suficiente para ello. De ahí que haya surgido en Internet toda una serie de memes para hacer burla de esas aspiraciones. Estas imágenes son protagonizadas por versiones de Fiona y Shrek (personajes de DreamWorks) con apariencia extravagante, pero contrastando con entornos de escasez económica. Más allá de la gracia que puedan o no causar estas representaciones, reflejan el deseo de una buena parte de la población de obtener riqueza (o al menos aparentarla) en un país donde la desigualdad y los bajos salarios son un obstáculo prácticamente insorteable para ascender en la escalera social.

APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA Y SUPERIORIDAD

Si hay algo que no pasa desapercibido en esta subcultura, aunque no sea tangible, es la violencia. Pese a que no se trata de personas vinculadas directamente con el narcotráfico, el hecho de que idealicen ese mundo a través del consumo de ciertos productos y contenido audiovisual, deriva en una apología de la violencia.

Si bien lo relacionado con los buchones no es ni cercanamente el total responsable de los homicidios, secuestros y demás crímenes que existen en México, es un hecho que sí normaliza esta brutalidad, mostrándola como un medio efectivo (y sin mayores consecuencias) para lograr los objetivos personales.

Imagen: Facebook

Tal y como es mencionado en un artículo del sitio web de Infobae, en las historias contadas dentro de esta subcultura, los mafiosos siempre juegan un papel protagónico donde suelen provocar temor con la intención de reafirmar su poder y su vida lujosa, despreciando a sus enemigos y asegurando que estos sólo los odian por tener más o ser mejores que ellos. Entre los buchones, esto se traduce como una actitud defensiva o directamente agresiva, donde es importante establecer una superioridad por sobre los demás y generar un discurso en el que quienes los rodean les tienen envidia. Frases como “donde pisa una leona, ninguna gata borrará su huella” se vuelven estandartes comunes para reforzar esta identidad.

Es muy fácil acceder a esta cultura, ya que se encuentra en muchos espacios cotidianos como la radio o las redes sociales, perpetuándose a través de las nuevas generaciones que reciben estos mensajes, los cuales apelan a sus deseos de una vida de lujos materiales. Tal parece que mientras el narcotráfico siga permeando en todas las esferas de la sociedad mexicana, la cultura buchona se mantendrá vigente y en expansión.