La educación frente al cretinismo

Los últimos acontecimientos en los que participó la Coordinadora Nacional de la Educación, perdieron toda proporción de apoyo y aprobación a sus demandas por parte de la sociedad, sus estrategias, afectaciones, bloqueos y falta de respeto a la Investidura Presidencial, obligó a la Jefa de Estado a cancelar una "Mesa de Diálogo" en la que atendió y explicó los motivos del aumento salarial en Palacio Nacional, sus Dirigentes respondieron subrayando su pliego petitorio: aumento salarial del 100%, Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, eliminación del Régimen de Excepción Laboral, Desaparición de la Uma y cuentas individuales, no a la Reforma Educativa entre otros argumentos, en el recuento de las actitudes. banales se incluye la agresión a un Reportero, con esto agitaron las aguas en lugar de contenerlas.

Para este tipo de exigencias hay preguntas que deben contestar los colectivos disidentes, ¿Cómo explicar el rezago de la educación en México? La declaración de los Derechos del Hombre, hay que revisarla en retrospectiva, no contenía el Derecho a la Educación, su objetivo principal fue determinar las obligaciones del Estado frente a los particulares, no obstante la educación se consolidó como uno de los principales deberes del Estado, los individuos tienen en los dominios económicos y sociales prestaciones positivas que no podrían obtener por el libre juego de las libertades. Aquí ya no basta proclamar las libertades si no que deben agregarse derechos, así el Derecho a la Educación, no se realiza contra el Estado si no gracias a Este.

La función más ingrata en éste país es el ejercicio de la crítica razonada, argumentada, en un contexto donde los grupos, los dirigentes y los políticos desean el elogio y el reconocimiento Carlos Monsivais lo explicó con una Metáfora Extraordinaria: El Crítico el que ejerce la crítica con inteligencia anda como los leprosos de la edad media anunciando con una campanita que ahí va y que espera en la mayoría de los casos el rechazo o la agresión.

Que lamentable que esto suceda a los periodistas y a los medios de comunicación que han relatado con detalle los acontecimientos y las protestas Revisemos el rezago: "En 2007 los resultados de la Prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (pisa), aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a 57 países revelaron que la mayoría de los jóvenes mexicanos de 15 años no tenían las competencias suficientes en matemáticas, lecto escritura y ciencias. Durante el mismo año los resultados de la Prueba Excale, aplicada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a una muestra representativa de alumnos del tercer año de primaria en las escuelas del país, sugirieron que el 40% de los niños mexicanos no tienen competencias básicas en matemáticas o en redacción como hace casi una década al revelarse por primera vez la mala actuación de los alumnos mexicanos en las pruebas internacionales (Santibañez RMIE Vol 13 No.37 Junio 2008)

El único sonido audible para estos casos es el silencio. Hoy cuando los congresos mundiales de Educación han sugerido reformas para la mejora de alumnos y la mayor preparación de los Docentes, en México se siguen desplegando más sombras sobre el futuro de la educación y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

Ya es una realidad la planeación a largo plazo del uso de las tecnologías en instituciones educativas y países, el aprovechamiento de la inteligencia artificial la mejora de aulas y ambientes de aprendizaje la alimentación de los niños, los planes y programas de estudio, los libros y sobre todo los perfiles docentes y la calidad de la educación .Si bien en Grecia nació un de los más bellos ideales: la formación del hombre perfecto a través del arte de aprender y desde luego del arte de enseñar (La Paideia),entre los siglos V1 y V AC, la evolución, los cambios, la incidencia de los pedagogos, lograron su trascendencia y ya en el siglo XX1, analizando las transformaciones globales la pregunta obligada es ¿Qué proponen los grupos de maestros para que la Educación en nuestro país no se siga desviando por rutas impredecibles, evocando a Sísifo el personaje del esfuerzo inútil arrojado por Zeus del olimpo los efectos de ésta visión tardarán años en recuperarse y estas generaciones todo conservarán en la memoria, sucederá lo contrario de Eurípides autor de las grandes tragedias griegas lo mejor de su obra se lo dedicó al tiempo, y el tiempo lo olvidó.