La cumbia villera de El Pepo y la Superbanda Gedienta regresa a Torreón

SAUL RODRÍGUEZ

El ritmo villero de El Pepo y la Superbanda Gedienta, volverá a sonar en Torreón, cuando este próximo sábado 16 de agosto la agrupación argentina se presente en un conocido bar de la colonia Vicente Guerrero, donde ofrecerá los míticos punteos de sus grandes éxitos a sus fanáticos.

Exvocalista del grupo Los Gedes y ferviente aficionado al Racing Club de Avellaneda, Rubén Darío Castiñeiras (Buenos Aires, 1972), más conocido como El Pepo es uno de los grandes referentes de la cumbia villera en Argentina. Su nombre está escrito junto al de otros grandes del género como Pablo Lescano de Damas Gratis.

Criado en la ciudad de Tigre, al norte de Buenos Aires, inició su carrera artística al comienzo de este siglo. Desde entonces se ha presentado en los principales centros de cumbia de su país y de Latinoamérica.

El año pasado formó parte del show de la final de la Copa Sudamericana de futbol, partido efectuado en el Estadio General Pablo Rojas (La Nueva Olla) de Asunción, en Paraguay, donde se enfrentaron Racing Club (Argentina) y Cruzeiro (Brasil).

En 2024 visitó Torreón por primera vez y ofreció un recital en un local de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, donde interpretó varios de sus éxitos con Los Gedes y como solista.


Su próxima presentación en la ciudad se llevará a cabo en el establecimiento conocido como Bar Los Reyes de la colonia Vicente Guerrero a partir de las 19:00 horas. La organización del evento indicó que también participarán las agrupaciones Dinastía Marentes de Colombia y Primera Cumbiera. Los boletos estarán disponibles en taquilla y en el WhatsApp 8711038134.


La gira 2025 de El Pepo y la Superbanda Gedienta en México contempla otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Saltillo, Tulum, Playa del Carmen y la capital del país.



               
               


               

               
               

               
               
               
