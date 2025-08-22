La Comarca Lagunera vivirá días marcados por lluvias ¿Cuándo comenzarán?

La Comarca Lagunera se prepara para una semana marcada por la presencia de lluvias, según el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las precipitaciones podrían comenzar este domingo y extenderse hasta el jueves.

Durante los próximos días, se espera un ambiente cálido por la mañana y muy caluroso por la tarde, con cielo parcialmente nublado y viento moderado. Las temperaturas oscilarán entre los 33 y 36 grados centígrados como máximas, mientras que las mínimas se ubicarán entre 20 y 23. En Torreón, específicamente, se prevé una máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 21, con condiciones similares de nubosidad y viento.

Conagua detalló que diversos fenómenos meteorológicos están convergiendo para generar estas condiciones. El monzón mexicano continuará favoreciendo lluvias fuertes y puntuales muy fuertes en el noroeste del país.

La onda tropical número 24 recorrerá lentamente el occidente de México, provocando lluvias intensas en estados como Jalisco. Además, canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de aire cálido y húmedo desde el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe contribuirán a lluvias significativas en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluyendo la Península de Yucatán. También se prevén lluvias intensas en Oaxaca y Veracruz, lo que podría generar afectaciones en esas regiones.

Ante este escenario, autoridades locales y Protección Civil recomiendan evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse hidratados, usar ropa ligera, estar atentos a posibles encharcamientos o inundaciones repentinas, y consultar fuentes oficiales para actualizaciones del clima.

La perspectiva para las próximas 48 a 72 horas indica cielo medio nublado, posibilidad de lluvia y viento moderado. Aunque el calor seguirá presente, las lluvias podrían traer un respiro a la región, que ha enfrentado temperaturas extremas en semanas anteriores.