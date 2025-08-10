LA COLUMNA DEL PERRO

Nosotros Eventos columnas Sociales

LA CULPA Y LA PREOCUPACIÓN

Al observar a los perros, me doy cuenta de que ellos viven la vida de una manera simple, por instinto, sin pensar en el mañana, sabedores de que quizá éste no llegará.

Se preocupan por conseguir la comida de ese día, si es que no la tienen, pero no se preocupan por acumular más de lo que necesitan.

Ladran, brincan, corren, huyen, se defienden, siempre obedeciendo a sus instintos.

La diferencia con el ser humano es que éste siempre vive atrapado en un estado de ansiedad, sintiendo siempre que algo le falta.

Los animales viven intensamente el presente; si se sienten agredidos, huyen de la agresión; si alguien les demuestra aprecio, le corresponden. Lo que sí no hacen es quedarse pensando en si la vida es injusta, o en "¿Por qué me agredieron a mí?"


Si tienen alguna incapacidad, o sufrieron un accidente, o perdieron algún miembro o alguna función en su cuerpo, no se detienen a pensar en "¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó a mí?"


El problema con nosotros, los seres humanos "pensantes", que hemos sido capaces de evolucionar hasta el punto en que estamos, es que no hemos podido deshacernos de esos sentimientos tan primitivos como arraigados que no nos han permitido evolucionar como seres vivientes que son: el miedo, la preocupación y la envidia.


Olvidamos o no nos damos cuenta de que la vida es como es, y no como nosotros queremos que sea.


Por tanto, si sólo nos revolcamos en el pasado por los errores que cometimos, esto sólo nos acarreará culpa.


Y al pensar con ansiedad en el futuro, que es incierto para todos, esto nos causará sólo preocupación.


Por eso, al observar a mi perro, me siento en desventaja, pues quisiera ser como él y vivir un día a la vez, disfrutando sólo el aquí y el ahora.


Y ahora, para terminar con una gota de filosofía: el problema de hacerle favores continuamente a la gente es que el día que dejas de hacerlo, el malo eres tú.


               
               


               

               
               

               
               
               
