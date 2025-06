la columna del perro

EL MAL EJEMPLO CUNDE

Hace poco, una señora nos trajo un perrito macho de color negro que tenía mucho parecido con la raza chihuahua.

Nos cuenta la señora que lo encontró por el oriente de la ciudad, y que pensó que unos niños lo estaban maltratando, porque se veía que le querían poner algo en su pata. Al preguntarles a los niños qué le estaban haciendo, éstos le explicaron que le querían poner algo en la pata porque cojeaba y no se podía desplazar bien, a lo que la señora les contestó que qué bien por la actitud de ellos, y se ofreció a llevar a atender al perrito.

Resulta que lo que tenía era una fractura, para lo cual se le puso una férula que debe de traer por un mes aproximadamente. La señora volvió al sitio donde lo había recogido para tratar de localizar a su verdadero dueño, y resultó que lo localizó y le explicaron que lo habían abandonado a propósito adentro de la escuela, de donde fue rescatado por los niños porque ya no lo querían.

Así como esta historia, existen por desgracia muchas, ya que algunas personas adquieren o les regalan un perro, y por cualquier motivo, válido o no, con la mano en la cintura lo abandonan a su suerte con el pretexto de que no lo pueden cuidar… se les enfermó… no tengo dinero… me destruye el jardín… me voy a cambiar de casa… mi hijo es alérgico… mi esposo se enojó porque lo llevé a la casa… come mucho… ladra mucho… está muy viejo y enfermo, etc.

Siempre habrá buenas personas como los niños que intentaron ayudarlo, o la señora que lo rescató para atenderlo, pero por desgracia existen muchas más personas cobardes, inconscientes y malagradecidas que abandonan a su perro a su suerte, evadiendo por completo su responsabilidad, pues el tener un ser vivo bajo nuestro cuidado es una responsabilidad que termina cuando éste acaba su vida. Y si por algún motivo algo cambia y ya no lo podemos tener, entonces habrá que buscarle un dueño, pero nunca abandonar al ser vivo, ya sea animal o persona, a su suerte.

Evitemos en la medida de lo posible hacer cosas que no nos gustaría que nos hicieran, y tratemos de predicar con el ejemplo, pues por desgracia para la humanidad, el mal ejemplo cunde.

Y ahora, para terminar, una gota de filosofía:

No eduquemos con la consigna: Hijo, haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago.