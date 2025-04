LA COLUMNA DEL PERRO

ESTAMOS COMO ESTAMOS, PORQUE SOMOS COMO SOMOS

Existe mucha insensibilidad entre las personas, pues tendemos a creer que el problema que tengamos en nuestras vidas, en un momento determinado no es responsabilidad de nosotros, o aún más si nosotros lo provocamos, tendemos a minimizarlo o justificarlo para quedar nosotros limpios de culpa y de cualquier responsabilidad.

Nos consideramos honrados, pero compramos música pirata o ropa falsificada, pero que parezca de marca. Agarramos un lápiz o una pluma de la oficina y lo llevamos a casa, pensando al cabo qué tanto es tantito.

Nos estacionamos en el lugar destinado para personas con algún impedimento físico y nos justificamos pensando o diciendo en caso de que alguien nos marque el error, si no nos vamos a tardar mucho.

Una vez a mí me pasó que al salir de mi casa, me encontré a una vecina que vivía como a unas cinco casas de la mía, dejando algunas bolsas de basura en la banqueta de mi casa, al preguntarle a mi vecina por qué lo hacía de una manera que a mí me pareció un tanto indiferente y haciéndose la digna y enojada, se retiró dejándome la basura al tiempo que me decía sin voltear, es que no ha pasado el camión de la basura por mi casa.

Algo similar pasa con los perros abandonados, pues personas sin escrúpulos y de una manera cobarde abandonan a los perros a su suerte, justificando su abandono y cobardía pensando, es que yo no tengo tiempo, es que ya no tengo espacio, es que yo quería sólo a la mamá que es mía, pero a sus hijos no, además yo lo puse en la puerta de tal casa, pues a las personas que viven ahí les gustan mucho los perros.

Y así pudiéramos enumerar tantas y tantas cosas que hacemos mal a diario y que nos acostumbramos a verlas como normales, cuando deberíamos de pensar mejor en no hacerlas dando con eso un ejemplo a imitar por nuestros hijos, o bien seguir navegando en el enorme océano de personas que infringen la Ley y lo más elemental de la ética de la vida, escudados en el "mal de muchos".

Por eso debemos cuidar nuestro proceder y pensar que nuestro México actual nosotros ayudamos a forjarlo.

Y ahora para terminar una gota de filosofía:

EL QUE NO LUCHA POR LOS AMIGOS VERDADEROS, TARDE O TEMPRANO SE VERÁ RODEADO DE AMISTADES FALSAS.