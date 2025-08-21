Espectáculos ERNESTO BARAJAS La Casa de los Famosos México Shakira en Torreón Conciertos Ángela Aguilar

¡La colaboración más picante del año! Selena Gómez con Tajín lanza kit de maquillaje

LUCERO ESQUIVEL

Selena Gómez vuelve a dar de qué hablar con Rare Beauty, su marca de maquillaje, que esta vez une fuerzas con Tajín para lanzar un set inspirado en uno de los sabores más característicos de la cultura latina. 

La colaboración ya está causando furor en redes sociales y promete convertirse en uno de los lanzamientos más buscados del año.

¿Por qué sucedió la colaboración de Rare Beauty y Tajín?

La cantante y actriz anunció en Instagram que Rare Beauty se alió con Tajín para crear un kit de maquillaje que refleja autenticidad, nostalgia y raíces culturales. 



Crecí con @tajinusa por mi familia y todavía lo uso en todo, así que uno podría decirse que esta colaboración lleva años haciendo... compartió Selena en un comunicado.





Generando un impacto inmediato en redes sociales, pues la publicación, hecha apenas horas después del anuncio, ya supera los 1.1 millones de me gusta y más de 6,659 mil reposteos, consolidando la popularidad de la marca y generando altas expectativas de venta.


¿Qué incluye el set de edición limitada?


Los tonos son inspirados en el picante y la calidez, el kit de Rare Beauty x Tajín contiene dos productos en tamaño completo:


    

  • Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy, un rubor líquido en rojo marrón profundo.
    • 

  • Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono Clásico, un gloss terracota intenso con destellos dorados.
    • 



Ambos productos son veganos, libres de crueldad y dermatológicamente probados.



¿Cuándo estará disponible y cuánto costará el ser de Rare Beauty x Tajín?


El set estará disponible a partir del 21 de agosto en tiendas Sephora, Sephora México y en la página oficial de Rare Beauty


Su precio aproximado es de 730 pesos (30 dólares) y será una edición limitada, por lo que se espera que se agote rápidamente.







               
               


               

               
               

               
               
               
