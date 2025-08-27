Internacional Internacional Israel-Palestina Donald Trump Nicolás Maduro Plagas

Kim Jong Un asistirá a desfile militar en Beijing la próxima semana

El mandatario norcoreano Kim Jong Un realizará la próxima semana su primera visita a China en seis años para asistir a un desfile militar, dijeron el jueves ambos países, en un evento que reuniría a Kim con un grupo de dirigentes mundiales por primera vez desde que asumió el cargo a finales de 2011.

China celebrará el desfile en Beijing el miércoles para conmemorar el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Veintiséis dirigentes extranjeros asistirán, incluido el presidente ruso Vladímir Putin, informó la agencia de noticias Xinhua. De acuerdo con el reporte de prensa, el viceministro de Relaciones Exteriores, Hong Lei, dijo que Kim asistirá a "las conmemoraciones del Día de la Victoria de China" el 3 de septiembre.

La agencia estatal de noticias de Corea del Norte confirmó que Kim visitará China por invitación del presidente chino Xi Jinping para asistir a las celebraciones del 80mo aniversario del fin de la guerra. No se dieron más detalles, como cuánto tiempo permanecerá en China y si mantendrá una reunión oficial con Xi, Putin u otros gobernantes durante su visita.

Si se concreta el viaje de Kim, sería su primer viaje a China desde 2019. Desde que heredó el poder tras la muerte de su padre en diciembre de 2011, Kim se ha reunido con Xi, Putin, el presidente estadounidense Donald Trump, el expresidente surcoreano Moon Jae-in y otros, pero todas esas cumbres fueron reuniones bilaterales y Kim no ha asistido a ninguna cumbre multilateral ni evento que involucre a líderes extranjeros.


China ha sido durante mucho tiempo el mayor socio comercial de Corea del Norte y su principal proveedor de ayuda, pero ha habido dudas sobre sus relaciones en los últimos años. Corea del Norte se ha centrado en expandir la cooperación con Rusia al suministrar tropas y municiones para apoyar a Rusia en la guerra en Ucrania. Sin embargo, muchos observadores dicen que se espera que Corea del Norte tome medidas para mejorar los lazos con China.


En 2023, aproximadamente el 97% del comercio exterior de Corea del Norte fue con China, mientras que el 1,2% fue con Rusia.



               
               


               

               
               

               
               
               
