¡Katy Perry en el espacio! Así fue el viaje de la cantante en la misión NS-31

Este lunes 14 de abril, Katy Perry hizo realidad uno de los anhelos más grandes de la humanidad: viajar al espacio. La cantante, acompañada por un equipo exclusivamente femenino, participó en un emocionante viaje espacial.

Después de semanas de expectativa tras el anuncio de su participación, Katy finalmente se unió a la misión NS-31 de Blue Origin. Durante aproximadamente diez minutos, la intérprete de "Firework" experimentó la majestuosidad del cosmos en un viaje histórico e inspirador.

Así fue la misión NS-31

Blue Origin realizó una transmisión en vivo por medio de su página oficial una hora antes de que la misión fuera lanzada al espacio. En esta transmisión destacaron momentos clave, como el encuentro entre Jeff Bezos, director ejecutivo de Blue Origin, y Katy Perry, junto a las astronautas que viajaron al espacio esta mañana.

Además, Kris Jenner y Khloe Kardashian hicieron acto de presencia en el evento. Ambas expresaron sus mejores deseos a la tripulación, marcando un hito histórico al ser el primer equipo compuesto exclusivamente por mujeres en 60 años.

En el Launch Site One, en Texas, Oprah Winfrey se unió al evento para brindar su apoyo y desearle éxito a su colega Gayle King, quien también formó parte de la tripulación espacial.

A las 7:20 a.m., la escotilla de la cápsula New Shepard fue cerrada mientras se realizaban los últimos preparativos para el despegue. Finalmente, a las 7:30 a.m., la misión despegó con éxito.

Diez minutos después del despegue, Blue Origin confirmó la separación de la capsula y que las tripulantes ya estaban sintiendo la gravedad cero.

Katy Perry es la primera cantante en ir al espacio

Después de once minutos en el espacio, Katy Perry y las mujeres que la acompañaron en la misión regresaron sanas y salvas a la Tierra, con el propulsor aterrizando de manera precisa en Texas.

Cerca de las 8:00 a.m., Jeff Bezos recibió a las tripulantes con un cálido saludo. Laura Sánchez fue la primera en descender de la nave, seguida por Katy Perry, quien emocionó a todos al besar el suelo en un gesto simbólico tras su experiencia en el espacio.