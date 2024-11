¿Cuál es la impresionante fortuna de Katy Perry y cómo la ha acumulado?

Katy Perry asistió al programa Venga la Alegría, su visita sorprende a propios y extraños ya que la cantante no solo es una de las estrellas más destacadas de los últimos 20 años, también es una de las mujeres más ricas de los Estados Unidos.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Katy Perry tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares. Además es una de las artistas mejor pagadas del mundo.

Perry, debutó en 2008 con el éxito I Kissed A Girl, es conocida por una carrera llena de éxitos como “California Gurls” y “Firework,”.

Desde su debuto hasta 2014 se estima que generó los primeros 50 millones de su fortuna.

Con 40 años, Katy Perry se uniría a las filas junto a otras músicas ricas, incluidas Rihanna, Taylor Swift, Madonna, Beyoncé, Celine Dion.

¿De dónde proviene su fortuna?

La mayoría de las ganancias de la cantante provienen de sus canciones, principalmente entre los años 2014 y 2015, donde se estima que ganó unos 135 millones de dólares.

Katy Perry vendió sus derechos musicales a Litmus Music en una transacción de 225 millones de dólares.

Forbes destaca que, gracias a este acuerdo, su patrimonio aumentó hasta los 340 millones de dólares, colocándola entre las mujeres más ricas de Estados Unidos.

Perry vendió sus derechos de publicación y regalías de grabaciones de sus cinco álbumes lanzados entre 2008 y 2020, entre ellos One of the Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness, y Smile.

La compañía ha estado activa en la adquisición de derechos de varios artistas, incluyendo el catálogo del cantante country Keith Urban y éxitos del productor Benny Bianco.

Esta venta representa una de las mayores transacciones musicales de 2023, comparable con otras operaciones como la de Dr. Dre y Justin Bieber, quienes también vendieron sus derechos por cifras que superan los 200 millones de dólares.