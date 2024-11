¿Qué significa la canción I Kissed a girl de Katy Perry?

El 28 de abril de 2008 Katy Perry lanzó su álbum One of the boys, donde el sencillo principal fue I Kissed a girl, canción que se volvió un éxito en las listas de música y continua siendo una de las más reconocidas de la cantante estadounidense.

Los verdaderos fanáticos de Katy Perry saben que los padres de la cantante son conservadores, por lo que la canción en el titulo "Besé a una chica" puede sorprender a primera vista.

¿De qué trata la canción?

I Kissed a girl es una de las canciones más criticadas de Katy Perry, incluso llegó a ser prohibida en Singapur, por el tema de la 'homosexualidad' que en muchas regiones del mundo es visto como algo malo.

El estribillo "I kissed a girl and I liked it" se convierte en un himno de libertad y autodescubrimiento, en el que la protagonista se permite explorar su sexualidad sin las restricciones de etiquetas o normas rígidas. La canción juega con la noción de experimentación y fluidez sexual, sugiriendo que los actos impulsivos pueden ser una vía hacia el autoconocimiento, incluso si son considerados "incorrectos" o "inapropiados" por la sociedad.

En el año 2017, Katy recibió el Premio Nacional de la Igualdad en la gala de la Campaña de Derechos Humanos que tuvo lugar en Los Ángeles, California. La autora de Hot'n Cold reveló que creció en una familia conservadora, pero que se identificaba como parte de la comunidad LGTBIQ+.