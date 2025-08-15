Deportes Andrés Vaca FUTBOL Liga MX José Juan Macías Santos Laguna

Karol G encenderá el show de medio tiempo de la NFL en Brasil

La ‘Bichota’ fue confirmada como la estrella del medio tiempo del partido Chiefs vs Chargers

Karol G encenderá el show de medio tiempo de la NFL en Brasil

Karol G encenderá el show de medio tiempo de la NFL en Brasil

LUCERO ESQUIVEL

La NFL confirmó que Karol G será la encargada de protagonizar el espectáculo de medio tiempo en el partido entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, que se disputará el próximo 5 de septiembre en el Estadio Corinthians de Sao Paulo, Brasil. 

La presentación de la cantante colombiana no solo marca un hito en su carrera, sino que también será transmitida en vivo a nivel mundial a través de YouTube, consolidando a la música latina en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.

¿Qué equipos se enfrentarán en el partido de la NFL en Brasil?

El encuentro reunirá a los Kansas City Chiefs, subcampeones de la última temporada tras caer en el Super Bowl LIX, frente a Los Angeles Chargers. 


El duelo será en la Neo Química Arena y marcará la segunda ocasión en la historia que la NFL celebra un partido oficial en Brasil, luego del debut en 2024 con los Green Bay Packers y Philadelphia Eagles.


¿Quién es Karol G y por qué su show es tan importante para la NFL?


Karol G, originaria de Medellín, Colombia, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música latina. 


Tras el éxito global de Mañana Será Bonito y el lanzamiento de su nuevo disco Tropicoqueta, la cantante llega a este escenario en un momento cumbre de su carrera, ella misma expresó su emoción por la oportunidad:




 “He visto muchos espectáculos de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora poder llevar mi música a este escenario global significa todo para mí”.



¿Dónde y cómo ver el show de medio tiempo de Karol G?


El espectáculo de la colombiana podrá seguirse en vivo en YouTube, garantizando una audiencia internacional.


Además de la actuación musical, los fanáticos disfrutarán del talento en el campo de figuras como Patrick Mahomes y Travis Kelce, líder ofensivo de los Chiefs. 


               
               


               

               
               

               
               
               
