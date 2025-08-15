Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Christian Nodal Ángela Aguilar

Famosos

Sean Kingston condenado a 3,5 años de prisión por fraude millonario

Sean Kingston condenado a 3,5 años de prisión por fraude millonario

Sean Kingston condenado a 3,5 años de prisión por fraude millonario

AP

El rapero Sean Kingston fue sentenciado el viernes a tres años y medio de prisión tras ser condenado por un esquema de fraude de 1 millón de dólares en el sur de Florida.

Kingston, cuyo nombre verdadero es Kisean Paul Anderson, y su madre, Janice Eleanor Turner, fueron condenados en marzo por un jurado federal por conspiración para cometer fraude electrónico y cuatro cargos de fraude electrónico. El juez de Estados Unidos David Leibowitz sentenció a Turner el mes pasado a cinco años de prisión.

El mismo juez sentenció a Kingston, quien fue inmediatamente puesto bajo custodia. Leibowitz también ordenó que se celebre una audiencia de restitución dentro de los próximos 90 días. La sentencia de Kingston será seguida por tres años de libertad supervisada.

Kingston, de 35 años, y su madre fueron arrestados en mayo de 2024 después de que un equipo SWAT allanara la mansión alquilada de Kingston en los suburbios de Fort Lauderdale. Turner fue detenida durante la redada, mientras que Kingston fue arrestado en Fort Irwin, una base de entrenamiento del Ejército en el desierto de Mojave en California, donde estaba actuando.

Según los registros judiciales, Kingston utilizó las redes sociales desde abril de 2023 hasta marzo de 2024 para organizar la compra de mercancía de alta gama. Después de negociar los acuerdos, Kingston invitaba a los vendedores a una de sus lujosas casas en Florida y prometía promocionarlos a ellos y a sus productos en las redes sociales.


Los investigadores dijeron que cuando llegaba el momento de pagar, Kingston o su madre enviaban a las víctimas recibos de transferencias bancarias falsos por la mercancía de lujo, que incluía un Escalade blindado, relojes y un televisor LED de 19 pies (5,9 metros), según los investigadores.


Cuando los fondos nunca se acreditaban, las víctimas a menudo contactaban repetidamente a Kingston y Turner, pero nunca se les pagaba o recibían dinero solo después de presentar demandas o contactar a las autoridades.


Kingston, quien nació en Florida y se crio en Jamaica, saltó a la fama a los 17 años con el éxito de 2007 "Beautiful Girls", que superpuso sus letras sobre la canción de 1961 de Ben E. King "Stand By Me". Sus otros éxitos incluyen "Take You There" de 2007 y "Fire Burning" de 2009.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Famosos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Sean Kingston condenado a 3,5 años de prisión por fraude millonario


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406766

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx