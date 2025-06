'Kamikazes', los trabajadores que defenderán Poder Judicial: Martha Gallegos

Martha Gallegos Ortiz, quien lleva nueve años de carrera y se desempeña como oficial judicial “C” adscrita al Tercer Tribunal Colegiado Civil y de Trabajo, calificó la reforma y el proceso para elegir a quienes imparten justicia como una mentira que tarde o temprano pagarán los ciudadanos.

“Lo que viene son noticias muy malas, porque la naturaleza del voto popular es generar compromisos con el electorado; entonces, con la mano en la cintura la gente podrá exigir que a cambio de su voto, la sentencia tenga que ser a su favor, eso es gravísimo, qué juez o magistrado se va a aventar el tiro de ir en contra del Estado cuando tendrán encima al Tribunal de Disciplina que los va a sancionar, correr e incluso podrá mandar a la cárcel”, sentenció.

Como trabajadores, dijo, no hay estabilidad laboral, “como oficial judicial, que es el primer escalón de la carrera, me da terror que llegue un titular que no sepa de las jurisprudencias, o que obligue a los secretarios a resolver en contra para pagar un favor y eso conllevará responsabilidades penales”, manifestó.

Señaló que el problema va más allá de la estabilidad laboral personal de los trabajadores, y sus alcances son en perjuicio del país.

Ante ello, pidió a la sociedad que no los dejen solos, “habemos muchos kamikazes judiciales que somos los que nos vamos a quedar a defender a la institución y necesitamos el respaldo de la sociedad civil” indicó.

Martha Gallegos Ortiz se sumó a la protesta que organismos llevaron a cabo contra la elección de jueces, magistrados y ministros que se lleva a cabo en todo el país.